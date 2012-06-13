Türkiye büyüme tahminini değiştirmedi

İSTANBUL -

'nın hazırladığı Türkiye Olağan Ekonomi Bilgilendirmesi'nde Türkiye'nin değişen makroekonomik koşullar içerisindeki büyümesinin yumuşak iniş senaryosu ile uyumlu olduğu belirtilirken, cari açık, enerji fiyatları, dış finansman ihtiyacı gibi risklere dikkati çekildi.



Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2012 yılında yüzde 2,9, 2013 yılında yüzde 4, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ise yüzde 5 oranında olması öngörüsünde bulunurken, enflasyon beklentisi ise 2012 için yüzde 7,0, 2013 yılında yüzde 5,2, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında da yüzde 5,0 olması bekleniyor.