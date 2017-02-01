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Türkiye bu yıl 46,2 milyar metreküp doğalgaz tüketecek

EPDK, Türkiye'nin bu yılki doğalgaz tüketiminin 46,2 milyar metreküp olacağını tahmin etti.

Türkiye bu yıl 46,2 milyar metreküp doğalgaz tüketecek

EPDK, Türkiye'nin bu yılki doğalgaz tüketiminin 46,2 milyar metreküp olacağını tahmin etti.

01 Şubat 2017 Çarşamba 10:24
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Türkiye bu yıl 46,2 milyar metreküp doğalgaz tüketecek

Türkiye'nin 2017 yılı doğalgaz tüketiminin 46 milyar 29 milyon 977 bin 218 metreküp olacağı tahmin edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 2017 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin bu yıl içinde 46 milyar 29 milyon 977 bin 218 metreküp doğalgaz tüketeceği tahmin edildi.

Kararda, belirtilen tüketim tahmini için doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Öte yandan EPDK'nın, Enerya Antalya Gaz Dağıtım AŞ'nin perakende satış tarifelerine ilişkin revize kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şirketin 2017 Ocak ayı için sistem kullanım bedeli, 1 milyon metreküpe kadar olan 1'inci kademe için 0,335096 lira, 1-100 milyon metreküp arasındaki 2'nci kademe için 0,117931 lira ve 100 milyon üzeri 3'üncü kademe için de 0,012471 lira olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkEnerjiDoğalgaz
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