Türkiye Bankalar Birliğinden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı, mevduat ve katılım bankalarının genel müdürleri ile 7 Temmuz'da yapılan toplantıya ilişkin olarak, bir gazetede "faizi 50 bin avcı mudi indirecek" başlığıyla yer alan habere dair yaptığı yazılı açıklamada, ilgili haberin yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yorum ve değerlendirmeler içerdiğini ifade etti.

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisi ile bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü ve değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşülen konulardan biri, bankacılık sektöründeki kaynak ve aracılık maliyetinin seyrine ilişkin olmuştur. Kaynak maliyeti ve kredi faizlerini etkileyen faktörlerin; sektöre, yatırımlara ve büyümeye olan etkileri konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Büyümenin sürdürülmesinde tasarrufların artırılması ve verimli kullanılmasının önemi üzerinde durulmuştur.

Toplantıda ekonomik realiteyle bağdaşmayan, piyasa mekanizmasıyla çelişen, rekabeti bozacak nitelikte hiçbir değerlendirme ve yorum yapılmamış, haberdeki ifadeleri çağrıştıracak içerikte bir konuşma kesinlikle olmamıştır. Haberde bahsedilen mudilere yönelik bir uygulama yoktur ve bu yönde bir yaklaşım da doğru olmayacaktır."