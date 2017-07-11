Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103183
ALTIN
141.704
DOLAR
3.6244
STERLIN
4.6552
EURO
4.1444
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

Türkiye Bankalar Birliğinden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bugün bir gazetede "faizi 50 bin avcı mudi indirecek" başlığıyla yer alan haberin, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yorum ve değerlendirmeler içerdiğini bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliğinden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bugün bir gazetede "faizi 50 bin avcı mudi indirecek" başlığıyla yer alan haberin, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yorum ve değerlendirmeler içerdiğini bildirdi.

11 Temmuz 2017 Salı 13:46
12 Okunma
Türkiye Bankalar Birliğinden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı, mevduat ve katılım bankalarının genel müdürleri ile 7 Temmuz'da yapılan toplantıya ilişkin olarak, bir gazetede "faizi 50 bin avcı mudi indirecek" başlığıyla yer alan habere dair yaptığı yazılı açıklamada, ilgili haberin yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yorum ve değerlendirmeler içerdiğini ifade etti.

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisi ile bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü ve değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşülen konulardan biri, bankacılık sektöründeki kaynak ve aracılık maliyetinin seyrine ilişkin olmuştur. Kaynak maliyeti ve kredi faizlerini etkileyen faktörlerin; sektöre, yatırımlara ve büyümeye olan etkileri konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Büyümenin sürdürülmesinde tasarrufların artırılması ve verimli kullanılmasının önemi üzerinde durulmuştur.

Toplantıda ekonomik realiteyle bağdaşmayan, piyasa mekanizmasıyla çelişen, rekabeti bozacak nitelikte hiçbir değerlendirme ve yorum yapılmamış, haberdeki ifadeleri çağrıştıracak içerikte bir konuşma kesinlikle olmamıştır. Haberde bahsedilen mudilere yönelik bir uygulama yoktur ve bu yönde bir yaklaşım da doğru olmayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar BirliğiTbbBddk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mazda, Çin'deki 80 binden fazla aracını geri çağırıyor
Mazda, Çin'deki 80 binden fazla aracını geri çağırıyor
"15 Temmuz'dan sonra ATM'leri parayla doldurduk"
"15 Temmuz'dan sonra ATM'leri parayla doldurduk"
1915 Çanakkale Köprüsü için karadan sondaj çalışmaları başladı
1915 Çanakkale Köprüsü için karadan sondaj çalışmaları başladı
SOCAR, Türkiye'deki yatırımlarını büyük oranda tamamladı
SOCAR, Türkiye'deki yatırımlarını büyük oranda tamamladı
Altının fiyatı 4 ayın en düşüğünde
Altının fiyatı 4 ayın en düşüğünde
Sanayi üretim endeksi yüzde 3,5 arttı
Sanayi üretim endeksi yüzde 3,5 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ