Türkiye-BAE KEK toplantısı 6 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek

ANKARA

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve BAE Ekonomi Bakanı Sultan bin Said Al Mansuri'nin eş başkanlığında 6-7 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, 6 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye-BAE KEK toplantısında, ikili ticari ilişkilerin mevcut durumunun yanı sıra yatırım ve müteahhitlik konuları, ticarette karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümünü teminen uygulamaya konulması gereken tedbirlerin tespit edileceği belirtildi.

İki ülke arasında sanayi, enerji, ulaştırma, sivil havacılık, özelleştirmeler, iletişim, küçük ve orta ölçekli işletmeler, bilim ve teknoloji, çevre, tarım ve turizm konularındaki iş birliği imkanlarının değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Şimşek ve Al Mansuri'nin ikili görüşmelerde de bulunacağı kaydedildi.

Türkiye ile BAE arasındaki dostluk ve yakın iş birliğinin uluslararası platformlarda verilen karşılıklı desteğin, gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla daha da geliştiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Körfez ülkeleri arasında en büyük ticaret partnerimiz BAE ile 2012'de 11,8 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2016 yılına geldiğimizde 9,1 milyar dolara geriledi. Ülkemizin, BAE'ye ihracatı 2016'da, bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artarak 5,4 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 84,3 artarak 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz, ticaret hacmini 2012 yılı seviyesinin üzerine çıkarmaktır."

Açıklamada, iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda, üzerinde mutabakat kalınan hususları içeren "Türkiye-BAE KEK 9. Dönem Toplantı Protokolü"nün, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve BAE Ekonomi Bakanı Al Mansuri tarafından imzalanacağı bildirildi.