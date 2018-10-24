Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93365
ALTIN
226.176
DOLAR
5.7099
STERLİN
7.3793
EURO
6.5203
İş ararken 'işveren' oldu
İş ararken 'işveren' oldu
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
Griffin'den kariyer rekoru
Griffin'den kariyer rekoru
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO...

Türkiye-Azerbaycan ticaretinde 'ufuk' genişliyor

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye-Azerbaycan ticaretinde 'ufuk' genişliyor

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:14
0 Okunma
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde 'ufuk' genişliyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatı (ASK) tarafından "Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğinde yeni ufuklar" isimli sempozyum düzenlendi. 

Sempozyumun açılış toplantısına Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomi Politikaları Komite Başkanı Prof. Dr. Ziyad Semedzade, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ahmet İncekara, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

Seferov, 19 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan Star Rafinerisi'nin hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye ekonomik açıdan önemli bir fayda sağlayacağını belirtti.

İki ülke arasında ticaret hacminin istikrarlı şekilde geliştiğini belirten Seferov, "2017'de ticaret hacmi yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolar rakamına ulaştı. Hem ihracatta hem de ithalatta büyüme gözlemliyoruz. İhracatımız yüzde 18, ithalatımız ise yüzde 25 oranında arttı." bilgisini verdi. 

En büyük yatırımcı Türkiye

Azerbaycan'ın petrol dışı ekonomisinde en büyük yatırımcının Türkiye olduğunu vurgulayan Seferov, "Azerbaycan bugüne kadar Türkiye'ye 14.5 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye de Azerbaycan'a 11.8 milyar dolar yatırım sağladı. Azerbaycan'da 3 bin 400 Türk şirketi, Türkiye'de ise yaklaşık 2 bin 400 Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri devletin ihale ettiği projelerde geniş katılım sağlıyor. Bu projelerin değeri 15 milyar dolardır." dedi.

Büyükelçi Özoral, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'nın parlayan yıldızı olduğunu, ekonomik başarılarını her geçen gün arttığını söyleyerek, "Bizler el ele verdikçe her zaman daha büyük işler başarabiliriz. Türkiye olarak petrol dışı sahalarda Azerbaycan'a en fazla yatırım sağlayan ülkeyiz. Petrol sektöründe de en fazla yatırımı yapan ülkeler arasındayız. Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomi Politikaları Komite Başkanı Prof. Dr.Semedzade Azerbaycan özel sektörünün gelişmesinde Türk işadamlarının büyük katkı sağladığını bildirdi. Ekonomik ilişkilerin geliştiğini söyleyen Semedzade, elde edilen rakamların iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını, ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycanİktisadi Araştırmalar Vakfı Ve Azerbaycan Sahipkarlar TeşkilatıTürkiye-Azerbaycan Ekonomik Işbirliğinde Yeni Ufuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor
Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor
İş ararken 'işveren' oldu
İş ararken 'işveren' oldu
İhracatçıya yeşil pasaporta düzenleme
İhracatçıya yeşil pasaporta düzenleme
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altının gramı 228 lira seviyelerinde 
Altının gramı 228 lira seviyelerinde 
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
PTT'den tasarruf ettirecek proje
PTT'den tasarruf ettirecek proje
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ