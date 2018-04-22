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Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli

EUROCHAMBRES Başkanı Leitl, Türkiye'nin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa için çok büyük öneme sahip." dedi.

Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli

EUROCHAMBRES Başkanı Leitl, Türkiye'nin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa için çok büyük öneme sahip." dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:00
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Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli

ANKARA -  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl, AA muhabirine, Türkiyeile AB arasındaki ticari ilişkiler ve Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yaklaşımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye'nin geçen yılki büyüme performansını öven Leitl, "Ülkenizin ticaret ve yatırım anlamında çok ciddi bir potansiyeli var. Ayrıca Avrupa için çok büyük öneme sahip. Bunu takdir ediyoruz ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Leitl, Türkiye ve AB arasında son dönemde Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesinin konuşulduğunu hatırlatarak, söz konusu revizyonu desteklediklerini bildirdi.

"Türkiye'ye yatırım yapanların güvenleri tam"

Ortadoğu'da yaşanan sorunların Avrupalı iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik yatırım kararlarına etkisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Leitl, "Burada yatırım yapanların zaten güvenleri tam ve yatırımlarını artırmaya devam edecekler. Yatırım yapmayan ülkeler ise beklemedeler." ifadesini kullandı.

Leitl, Türkiye-AB ilişkilerine de değinerek, iki tarafın sadece komşu değil, aynı zamanda yakın dost ve birbirine güvenen paydaşlar olduklarını dile getirdi.

EUROCHAMBRES

Avrupa'daki 46 ticaret ve sanayi odasına bağlı 20 milyonu aşkın şirketin üye olduğu EUROCHAMBRES, bu anlamda Avrupa'daki ticaret ve sanayi odalarının çatı kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

EUROCHAMBRES'in üyelerinin yüzde 93'ü KOBİ'lerden oluşurken, bu şirketler 120 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupa ülkeleriÖnce Vatan Gazetesi
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