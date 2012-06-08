Türkiye Avrupa dördüncüsü

ANKARA - Turizm hedeflerini her yıl büyüten Türkiye, yılın ilk çeyreğinde otel doluluk oranı bakımından Fransa ve Almanya'yı geride bırakarak Avrupa dördüncüsü oldu. İngiltere ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Belçika ve İsviçre izledi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, yurt dışındaki tur operatörleri ile yapılan reklam, tanıtma ve pazarlama çalışmalarının önemine değinerek, Türkiye'nin gayretlerinin karşılığını aldığını söyledi.

Dünya Turizm Örgütü verilerine de değinen Özaslan, Türkiye'nin geçen yıl turist sayısı bakımından dünyada 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'daki otellerin doluluk oranlarına bakıldığında Türkiye'nin ilk 4 sırada yer aldığını vurgulayan Özaslan, ''Türkiye'den sonra Almanya, İsrail ve Fransa geliyor. İlk üç sırada ile İngiltere, Belçika ve İsviçre yer alıyor. Türkiye kendisine rakip gösterilen ülkelerin üzerinde bulunuyor'' dedi.