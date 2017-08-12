Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106963
ALTIN
146.746
DOLAR
3.5345
STERLİN
4.6002
EURO
4.1780
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Türkiye, Avrupa'daki yumurta krizini izlemeye aldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa'da baş gösteren ilaçlı yumurta krizine yönelik izleme çalışması başlattı. Bu çerçevede Türkiye'de üretilen yumurtalar da analiz edilecek.

Türkiye, Avrupa'daki yumurta krizini izlemeye aldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa'da baş gösteren ilaçlı yumurta krizine yönelik izleme çalışması başlattı. Bu çerçevede Türkiye'de üretilen yumurtalar da analiz edilecek.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:44
0 Okunma
Türkiye, Avrupa'daki yumurta krizini izlemeye aldı

Türkiye, Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda "fipronil" maddesinin bulunduğu iddialarıyla başlayan krizi yakından takip ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, krizle ilgili izleme çalışması başlattı.

İnsan sağlığına zararlı fipronil maddesinin bazı Avrupa ülkelerindeki yumurtalarda tespit edilmesi üzerine söz konusu yumurtaların üretildiği çiftliklerin faaliyetleri durduruldu, yumurtalar da raflardan kaldırılarak imha edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı bilgiye göre Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mevzuatı gereği fipronilin gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmiyor. Türkiye'de bu madde; kedi, köpek gibi gıda değeri olmayan hayvanlarda antiparaziter olarak kullanılmak üzere, sprey veya deriye damlatma formlarında ruhsatlandırılıyor.

Bitki koruma ürünü olarak ise 500 g/l fipronil aktif maddesini ihtiva edenler tohum ilaçlaması olarak mısır ve ayçiçeğinde ruhsatlı olarak kullanılabiliyor.

Her türlü hayvan barınaklarında uygulanan böcek ilaçları biyosidal ürün olarak Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıyor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu amaçla ruhsatlandırılmış bir ürünü ise bulunmuyor.

AB'de baş gösteren söz konusu krizle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da izleme çalışması başlattı. Çalışma çerçevesinde, Bakanlığa bağlı laboratuvarlara Türkiye'deki yumurtalarda da söz konusu maddenin var olup olmadığının tespit edilmesi için analiz yapılması talimatı verildi. Söz konusu talimat çerçevesinde yumurta üretiminin yoğun olduğu yerlerden numuneler alınarak gerekli analizler gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yumurta KriziAvrupadaki Yumurta Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması
BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması
İki yeni otomobil modelini Türkiye'de üretme pazarlığı
İki yeni otomobil modelini Türkiye'de üretme pazarlığı
Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı
Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı
Boğazlarda bekleyen gemiler 500 milyon dolar bırakacak
Boğazlarda bekleyen gemiler 500 milyon dolar bırakacak
Altının gramı 2 ayın zirvesinde
Altının gramı 2 ayın zirvesinde
Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde
Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde
Cari işlemler açığı azaldı
Cari işlemler açığı azaldı
Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi
Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ