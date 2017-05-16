"Türkiye artık yeni bir sisteme geçti"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin artık yeni bir sisteme geçtiğini ve bu sistemde tüm paydaşların piyasayı çok dikkatli bir şekilde izlemesi gerektiğini belirterek, "Bu sistemde statik olmayan bir kurum olmak zorundayız. Risk yönetimi kabiliyetimizi geliştirmemiz lazım. Gelecekteki sektör risklerini iyi yönetemediğimiz taktirde kuvvetli bir sektörden söz etmek de mümkün değil." dedi.

Yılmaz, 11. Doğalgaz Ticaret Forumu'nun ikinci gününde yaptığı konuşmada, özel sektör ve kamunun iş birliği içinde hareket ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji sektöründe ciddi bir yapıya sahip olması ve bölgede etkin bir rol oynamasının herkesin hedefi olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun için de hepimiz elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Özel sektör olmasa biz olmayız, bizim kaliteli düzenlememiz olmasa sizlerin büyümesi çok zor." ifadesini kullandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) de değişen şartlarda gelişimini sürdürdüğünü, iletim ve ticaretin yanı sıra ufuk açıcı davranışlarıyla piyasanın büyümesine imkan sağladığını anlatan Yılmaz, "Böyle olmadığı taktirde, bölgede ne etkin bir enerji ticaret merkezi kurabiliriz ne de ülkemizin gelecekte sektörde önemli oyun kuruculardan birisi haline gelmesi mümkün olur. Dolayısıyla hep birlikte birbirimizi anlayarak çalışmak çok önemli. Bunun için de mutluluk duyuyorum ve ülkem adına gelecekte güzel şeylerin olacağını da biliyorum." diye konuştu.

"Kimse statik olmayacak"

Yılmaz, özel sektörün bazı beklentileri olduğunu ve bunların karşılanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama bu bir günde olmuyor. 14 senedir sektörün içindeyim, 14 seneyle kıyaslandığında ciddi adımlar attık. Daha fazlası da olabilirdi, ama gerçekten özellikle son 4 senedir ülkemizin gündemi birtakım, meşgul olmamamız gereken gündemlerle geçti ve maalesef bu durum ülkemize ciddi zararlar verdi. Biz bu zararları el birliğiyle telafi ederek çözeceğiz. Türkiye artık yeni bir sisteme geçti. Bu sistemde statik olmayan bir kurum olmak zorundayız. Özel sektör, BOTAŞ, bakanlık. Kimse statik olmayacak. Piyasa oyuncuları ve tüm tarafların piyasayı dikkatlice izleyip, hızlı bir şekilde karar alması lazım. Risk yönetimi kabiliyetimizi geliştirmemiz lazım. Aksi taktirde, gelecekteki sektör risklerini iyi yönetemediğimiz taktirde kuvvetli bir sektörden söz etmek de mümkün değil. İnşallah bundan sonra tamamen sektöre odaklanarak, daha az problemin olduğu ve ticaretin geliştiği bir süreç olacağını umuyorum."

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından, EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, toplantı kapsamında yürüttükleri çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Bu arada, daha önce "Taşıtanlar Forumu" olarak isimlendirilen etkinliğin bu toplantıyla birlikte artık "Doğalgaz Ticareti Forumu" adıyla düzenleneceği öğrenildi.