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Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, "Biz Afrika’ya yeniden dönmüyoruz, böyle bir yanlış algı var. Biz dün de Afrika’daydık, bugün de oradayız" dedi.

Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, "Biz Afrika’ya yeniden dönmüyoruz, böyle bir yanlış algı var. Biz dün de Afrika’daydık, bugün de oradayız" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:55
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Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, "Türkiye’nin Afrika’ya yeniden döndüğü" şeklinde yanlış bir algının olduğunu, oysa dün de, bugün de Türkiye'nin Afrika’da etkili bir aktör olduğunu söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarda bulunan Güvercin, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son dönemde attığı adımlarla İstanbul’u bölge ticaretinin şekillendiği bir platform haline getirdiğini kaydeden Güvercin, Fransa’nın da İstanbul Platformu'nda yerini alması gerektiğini söyledi.

Güvercin, Afrika’nın sadece Fransa’nın etkili olduğu bölge olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Fransız şirketlerinin tüm Afrika’ya ulaşmak için Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Afrika'da pozitif bir imajı olduğunu ve bu nedenle Afrika’da Türkiye ile Fransa'nın iş birliği yapabileceğini kaydeden Güvercin, "Türkiye’nin başarıyla tamamladığı veya devam eden çok büyük projeler var. Sadece Fransız etkisi altındaki Afrika değil, Afrika’nın diğer bölümü de var. Sadece Fransa’nın etkisi altındaki Afrika yok, bir diğer Afrika da var. Bazı bölümlerinde iyi olabilirler ama diğer bölgelerde Türkiye’ye ihtiyaçları var." dedi.

Güvercin, Türkiye’nin Afrika'da çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Biz Afrika’ya yeniden dönmüyoruz, böyle bir yanlış algı var. Biz dün de Afrika’daydık, bugün de oradayız. Hem de iyi bir şekilde varız. Bu durum İstanbul Platformu’nun değerini artırıyor. Dünya için bir değer bu. Afrika şu anda İstanbul’da konuşuluyor. Mesela bu ay 3 büyük Afrika zirvesi düzenlendi Türkiye’de." yorumunu yaptı.

Türkiye’nin coğrafi ve tarihi konumunu hem Ortadoğu hem de Afrika’ya dair projelerde iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Güvercin, “Şu anda Türk Hava Yolları, Fransız iş adamlarını Afrika’ya bağlayan bir köprü. 20’ye yakın destinasyonda ulaşım tamamen Türk Hava Yolları ile yürütülüyor. İstanbul aktarmalı özellikle. Bu da bizim İstanbul platformunun önemini gittikçe artırıyor. Fransız yatırımcıların da o platformda olması önemli bizim açımızdan.” ifadelerini kullandı.

Fransa-Türkiye ilişkileri güçleniyor

Güvercin, Fransa’nın son dönemde Türkiye ile ilişkilerinde pozitif gelişmelerin görüldüğünü belirterek, “Malum bizim dış ticaret hacmimiz Fransa ile dengeli. 14 milyar dolar. 7 milyar alıyor, 7 milyar satıyoruz. Muhtemelen bu oran bu yıl Türkiye’nin lehine dönecek gibi görünüyor. Fransa Türkiye’ye yatırımlar konusunda aynı gayretle devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici Ve İşadamları DerneğiMÜSİADZeki GüvercinUluslararası İlişkiler Ve Dış Ticaret Komisyonu
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