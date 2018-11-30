Türkiye 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm verilerine göre, Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak bu yılki 40 milyon ziyaretçi hedefini bu dönemde aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın 10 ayına ilişkin turizm verileri paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43'lük artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi konuk etti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre ise yurt dışında ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaş ile toplam ziyaretçi sayısı geçen ay itibarıyla 41 milyonu aştı.

Rusya ilk sırada

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 16,09 artışla Rusya ilk, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

Rusya'dan 5 milyon 724 bin 672, Almanya'dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere'den ise 2 milyon 158 bin 304 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Ekimde artış yüzde 25,48

Türkiye'ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu.

Rusya, Ekim 2018 döneminde de yüzde 16,09 artış ve 604 bin 73 yabancı ziyaretçi rakamıyla birinci olurken, yüzde 15,70 artış ve 589 bin 626 yabancı ziyaretçi rakamıyla Almanya ikinci, yüzde 7,04 artış ve 264 bin 217 yabancı ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi yine Bulgaristan ve Gürcistan izledi.