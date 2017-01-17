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'Türkiye 2016'da un ihracatında dünya rekoru kırdı'

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy, "Türkiye, 2016'da 3,5 milyon ton un ihraç etmiş durumda. Bu, tam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat demek. Bu ihracat rakamları dünya rekoru." dedi.

'Türkiye 2016'da un ihracatında dünya rekoru kırdı'

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy, "Türkiye, 2016'da 3,5 milyon ton un ihraç etmiş durumda. Bu, tam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat demek. Bu ihracat rakamları dünya rekoru." dedi.

17 Ocak 2017 Salı 13:50
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'Türkiye 2016'da un ihracatında dünya rekoru kırdı'

İSTANBUL - Uğur Aslanhan

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten itibaren un sektöründe ihracatın "inanılmaz" şekilde yükselmeye başladığını, un fabrikalarının da limanlara yakın bölgelerde kurulduğunu ifade etti. 

Dünyanın toplam tahıl üretiminin 2 milyar ton olduğunu belirten Ulusoy, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın 1990'da 20 milyon ton tahıl grubu ithal ederken, söz konusu 3 ülkenin bugün 90 milyon ton tahıl grubu ihraç ettiğini, bunun 45 milyon tonunun buğday olduğunu bildirdi.

Dünyada ticareti yapılan buğday miktarının 160 milyon ton olduğunu belirten Ulusoy, 2016-2017 sezonu için dünya genelinde 745 milyon ton buğday üretimi yapıldığını, bunun 735 milyon tonunun tüketildiğini söyledi.

"Türkiye'nin buğday üretimi kendisine yeterli"

Ulusoy, Türkiye'nin buğday ithal etmesinin sürekli eleştirildiğini hatırlatarak, "Aslında Türkiye'nin uzun dönem buğday üretim ortalaması kendisine yeterli. Türkiye'nin buğday tüketimi yıllık 19 milyon ton. 2015'te 22,5 milyon, 2016'da 20,5 milyon ton buğday ürettik. Dolayısıyla tüketimin üzerinde... Ancak bir kuraklık olduğunda, mesela 2014'te üretim tonajı 18 milyon tona düştü." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin buğday üretiminin uzun vadeli yeterli olduğunu ancak katma değerli un ihracı için buğday ithalatı yapıldığını belirten Ulusoy, Türkiye'nin son 10 yılda 156 ülkeye un ihraç ettiğini, söz konusu ülkelerde yaşayanların toplam dünya nüfusunun yüzde 90'ını geçtiğini, halihazırda Türk ununun dünya nüfusunun yüzde 90'ına hitap ettiğini söyledi.

"Un ihracatında altın bir yıl geçirdik"

TUSAF Başkanı Ulusoy, son 2 yılda ihracat yaptıkları ilk 20 ülke arasında ABD'nin de yer aldığını, 20 milyon ton buğday ihraç eden ABD'ye, Ar-Ge sayesinde geliştirdikleri diyabetik un ihraç etme başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Geçen yıl un ihracat ettikleri ülkelerde en hızlı yükselişin Çin'de görüldüğünü ifade eden Ulusoy, söz konusu ülkeye yapılan ihracatın 2015'e göre yüzde 100 artış kaydettiğini bildirdi.

Türkiye'nin, 2004'te 300 bin ton un ihraç ederken, geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ettiğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

"Bu tam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat demek. 2015'e göre miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 10 artış var. Bu ihracat rakamları dünya rekoru. Türkiye, 2015'te de dünya şampiyonu olmuştu.

Buğdayı Rusya'da ithal ediyoruz. 3,5 milyon ton un ihraç etmek için 5 milyon ton buğday işlemeniz gerekiyor. Ancak geçen yıl 3,3 milyon ton buğday ithal ettik. Yani 1,7 milyon ton buğday da Türkiye'deki üretimden elde edildi. Üretim fazlasını un ihracı ile erittik. Önceki yıl un ihracatımız 2,8 milyon tondu. Yüzde 25'lik bir artış var. Buna karşılık buğday ithalatında geçen yıl 2015'e göre yüzde 10 civarında azalma var. İthalatımızı azaltmamıza rağmen un ihracatında altın bir yıl geçirdik."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIhracatDünya RekoruUn
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