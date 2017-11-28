Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından hazırlanan Geçiş Raporu'nun (Transition Report /2017-2018) Türkiye tanıtımı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) genel merkezinde gerçekleştirildi.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin Türkiye'de 2009 yılından beri aktif olduğunu kaydederek, Türkiye'nin kısa sürede operasyonlarının olduğu en büyük ülke konumuna geldiğini söyledi.

"Türkiye'ye 9,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdik"

Bugüne kadar Türkiye'ye 9,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdikleri bilgisini veren Tuerkner, bunun yanı sıra partnerlerinin 20 milyar avro gibi ciddi bir yatırım yaptığını, şu andaki portföylerinin 7 milyar avro olduğunu aktardı.

Tuerkner, yatırımlarının, finans, altyapı, enerji ve tarım gibi farklı sektörlere yayıldığını ifade ederek, yatırım tutarının yüzde 97'sinin özel sektöre yönelik olduğunu anlattı.

Arvid Tuerkner, "EBRD fırsatçı bir yatırımcı değil. Talep odaklı hareket ediyoruz ama bir strateji üzerinden gidiyoruz. Bu strateji kapsamında, Türkiye'nin ilerlemesi için ve sürdürülebilir piyasa ekonomisine dönüşebilmesi için gerekli en önemli kritik alanlara bakıyoruz ve bu alanlara yönlendiriyoruz yatırımlarımızı." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşabilmek için etki yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Tuerkner, para ve fonun yanı sıra müşterilerine fayda getirmeyi umut ettiklerini vurguladı.

"Türkiye 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi"

Tuerkner, bugün geçiş raporunu sunmak için burada olduklarını, her yıl bu raporun operasyon yaptıkları ülkelerde hazırlandığını anımsattı.

Raporun büyümenin sürdürülebilme zorluğunu konu edindiğini dile getiren Tuerkner özellikle orta gelirin yaygın olduğu ülkelerde büyümenin sürdürülmesi konusundaki zorluklara değindi.

Tuerkner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu orta gelir tuzağından nasıl kaçınılabilir? Çünkü bu olgu belli bir gelir düzeyinde deneyimle birlikte büyüme ve verimliliği sağlıyor. Bu, Türkiye ile yakından alakalı. Türkiye son 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi ve büyüme modelini değiştirdi. Bu model yatırım temelindeydi aynı zamanda teknolojinin adaptasyonunu odak noktası almıştı. Ama artık bu inovasyonu da içine aldı ve yeni teknolojilerin oluşturulmasını da içine almaya başladı. Türkiye halihazırda bu dönüşüme başladı."

"Türkiye'nin yol yenileme programı çok önemli"

Tuerkner, bu yılın raporunun öne çıkan noktalarından bir tanesinin, "Türkiye'nin yol yenileme programı" olduğunu belirterek, "Son derece pozitif bir gelişme. Çünkü ülkenin küresel değer zincirine katılması için çok büyük bir değer taşıyor yolların yenilenmesi. Hepimiz birbirimizin deneyimlerinden öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Arvid Tuerkner, EBRD'nin Türkiye'ye yönelik programında negatif bir değişiklik olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye bizim operasyon yaptığımız en büyük ülkelerden bir tanesi. Son derece sağlıklı yatırım yapıyoruz. Ayrıca yıl sonuna doğru büyük ölçüde gerçekleştirilecek projeler de var. Biz, Türkiye'ye verdiğimiz taahhütlerimize son derece sadığız. Bu yıl içinde sonlandırılacak projeler de var. Çok önemli bir yatırım zarfımız var."