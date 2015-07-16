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Türkiye 100 milyon dolarlık davayı kazandı

Enerji Bakanı Yıldız, Türkiye'nin 4 yıl önce Yunanistan'a açtığı tahkim davasını kazandığını ve 100 milyon dolar civarında tazminat alacağını açıkladı.

Türkiye 100 milyon dolarlık davayı kazandı

Enerji Bakanı Yıldız, Türkiye'nin 4 yıl önce Yunanistan'a açtığı tahkim davasını kazandığını ve 100 milyon dolar civarında tazminat alacağını açıkladı.

16 Temmuz 2015 Perşembe 14:22
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Türkiye 100 milyon dolarlık davayı kazandı
KAYSERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valiliğince Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında uluslararası tahkimde 4 yıldır devam eden davanın sonuçlandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza sevineceğimiz, Yunanistan adına üzüleceğimiz haber vermek istiyorum. Dört yıl önce açtığımız bir tahkim davası vardı. BOTAŞ ve Yunanistan'ın milli şirketi DEPA arasındaydı. Paris'te bu dün sonuçlandı ve Türkiye'nin lehine karar açıklandı. Bu şu demek, biz biliyorsunuz Yunanistan'a doğalgaz ihraç ediyoruz. Kendi aramızdaki problemin uluslararası tahkime taşınmasıyla alakalı konu vardı. Dört yıldan bu yana sürüyordu. Dün de Türkiye'nin lehine sonuçlandı. Bundan sonra BOTAŞ ve DEPA'nın yetkilileri kendi aralarında oturacaklar formülü hesap edecekler. Türkiye'nin lehine olan karar rakam olarak da açıklanacak. Bu rakamın da 100 milyon dolarlar civarında olduğunu söylemem lazım. Tabii biz Yunanistan'ın bu zor durumunda kendilerine yardımcı olmak isterdik ama takdir edersiniz ki vatandaşımızın, bizim ülkemizin çıkarlarının ön planda olduğunu ve bizim görevlerimizin de bu çıkarları koruma adına yürütüldüğünü söylemem lazım. Bu rakamlar hesaplandıktan sonra Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza durumu arz edeceğiz. Ondan sonraki gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Bunu da bayram öncesi ülkem adına sevindiğimiz bir nokta olarak arz etmek istiyorum."

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 17:42
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Önce Vatan Gazetesi - Türkiye 100 Milyon Dolarlık Davayı Kazandı
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