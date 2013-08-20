Turkcell'e soruşturma

ANKARA



Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan karara göre Kurul, Avea İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile kontrolünde bulunan Kule Hizmet ve İşletmecilik AŞ'nin baz istasyonu kurulması ve işletilmesi için kullanılacak alanların kiralanmasına ilişkin sözleşlemeleri, kiralayanın sözleşmeye konu taşınmazı benzer veya aynı maksatla faaliyet gösteren başka bir kişi veya kuruluşa kiraya vermemesi şartı ile imzaladığı, bu kayıtla yapılan sözleşmelerin rakiplere pazarı kapattığı, böylece ilgili pazarlarda rekabetin engellendiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay'ın konuya ilişkin iptal kararı üzerine yeniden değerlendirdi.



Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 13 Ağustos 2013 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Söz konusu soruşturma, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, baz istasyonu kurulumuna ilişkin doğrudan ya da dolaylı tarafı olduğu münhasırlık içeren sözleşmeler ve uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.





AA