Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88488
ALTIN
146.633
DOLAR
3.6698
STERLIN
4.5606
EURO
3.9074
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde...
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, elektrik ticareti yapmak üzere 2 milyon lira sermayeli bir enerji şirketi kurulacağı bildirildi.

Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, elektrik ticareti yapmak üzere 2 milyon lira sermayeli bir enerji şirketi kurulacağı bildirildi.

17 Şubat 2017 Cuma 16:13
8 Okunma
Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, elektrik ticareti yapmak üzere 2 milyon lira sermayeli bir enerji şirketi kurulacağı bildirildi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri AŞ'nin işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağı belirtildi.

2 milyon lira sermayeyle kurulacak söz konusu şirketin, tescil ve ilan işlemlerinin ardından faaliyet izni almak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans başvurusunda bulunacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TurkcellEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı
Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı
"KOBİ'lere 10,3 milyar liralık kredi verilecek"
"KOBİ'lere 10,3 milyar liralık kredi verilecek"
Beşiktaş borsada da farklı
Beşiktaş borsada da farklı
Zeytinyağında ABD'ye ihracat 11 kat arttı
Zeytinyağında ABD'ye ihracat 11 kat arttı
Altının gramı 146 liranın altında
Altının gramı 146 liranın altında
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ