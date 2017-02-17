Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, elektrik ticareti yapmak üzere 2 milyon lira sermayeli bir enerji şirketi kurulacağı bildirildi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri AŞ'nin işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağı belirtildi.

2 milyon lira sermayeyle kurulacak söz konusu şirketin, tescil ve ilan işlemlerinin ardından faaliyet izni almak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans başvurusunda bulunacağı kaydedildi.