Turkcell'den Diyarbakır istihdamına destek

Turkcell Global Bilgi'nin 2008'de kurduğu Diyarbakır Çağrı Merkezi, önümüzdeki aylarda işe başlayacak 300 kişi ile istihdam sayısını bin 500'e çıkarmış olacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Diyarbakır Çağrı Merkezi'nin 10. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Turkcell'in 10 yılda yaklaşık 20 bin kişinin hayatına dokunduğunu söyledi.

7 dilde hizmet

Diyarbakır'da 300 kişi daha istihdam edeceklerini, böylece şehirde çalışan sayısının bin 500'e ulaşacağını vurgulayan Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Diyarbakır ekonomisine yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağladık. Diyarbakır'ın en büyük işvereniyiz. Türkiye'de 12 ilde 14 çağrı merkezimiz var. Ukrayna'daki 4 merkez ile yurt dışında çağrı merkezi olan tek çağrı merkezi Turkcell Global Bilgi. Diyarbakır şubemiz ise tek başına Turkcell'in toplam çağrılarının yüzde 16'sını karşılaması nedeniyle bizim için ayrı bir yere sahip. Diyarbakır çağrı merkezinde çalışanların yüzde 65'i kadın. Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dahil 7 dilde müşterilere hizmet veriyoruz."

"Dijital servisler müşterilerimizle ilişkilerimizi de değiştiriyor"

Klasik bir operatörün müşterisi ile arama-aranma süresini kapsayan 31 dakikalık bir ilişki olduğunu belirten Terzioğlu, şunları aktardı:

"Turkcell olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital servislerimiz ile bugün müşterilerimizle kurduğumuz iletişim günlük yaklaşık 4 saate ulaşmış durumda. Amacımız bir günün bin 440 dakikasında müşterilerimizin kullanacakları dijital servisleri sunmak. Bu durum müşterilerimizin bizlerle iletişime geçme yöntemlerini ve amaçlarını da değiştiriyor. Turkcell Global Bilgi 12 bin kişilik uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat müşterilerimize hizmet ediyor."

Terzioğlu, Turkcell Global Bilgi'nin çağrılarının yüzde 78'inin telefon aramalarından oluştuğunu ve bu oranın düştüğünü dile getirerek, "Çağrıların yüzde 12'sini BİP'ten karşılıyoruz ve bu oran her geçen gün artıyor. Yine çağrılarda yüzde 10'luk bir oran ise web sitesi üzerindeki webchat platformundan karşılanıyor." ifadelerini kullandı.