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Türk zırhlısı uluslararası pazarlara çıkıyor

Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 İZCİ, yurt dışında ilk kez sergilenecek.

Türk zırhlısı uluslararası pazarlara çıkıyor

Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 İZCİ, yurt dışında ilk kez sergilenecek.

15 Nisan 2018 Pazar 18:50
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Türk zırhlısı uluslararası pazarlara çıkıyor

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, Güneydoğu Asya bölgesindeki en önemli savunma fuarı Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 İZCİ'yi yurt dışında ilk kez sergileyecek.

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek.

FNSS, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yarın başlayacak ve 19 Nisan'a kadar sürecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2018), savunma ihracatında Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki liderliğini vurgulayacak.

FNSS, bu yıl 12’nci kez katıldığı fuarda, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını da ilk kez yurt dışında görücüye çıkaracak. PARS teknolojisi kullanılarak Malezya için geliştirilip üretilen AV8 GEMPITA 8x8 araçları ise FNSS’nin Malezyalı ortağı DEFTECH’in standında ziyaretçilerini bekleyecek.

Bölgede Türkiye’nin en büyük savunma ihracatını gerçekleştiren FNSS, teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan paletli ve 8x8 tekerlekli zırhlı araçları temin ediyor.

Malezya’nın yanı sıra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sınıfı araçlar ve yakın zamanda Endonezya ordusu için geliştirilen orta sınıf tank KAPLAN MT, FNSS'in bölgedeki güvenilir Türk savunma firması konumunu güçlendiriyor.

Fuar, Malezya, Pakistan, Endonezya, Filipinler gibi bölge ülkelerinden üst düzey temsilcilerle görüşme açısından önemli olanaklar sağlıyor.

Özel maksatlı taktik tekerlekli araç

FNSS'nin yurt dışında ilk kez sergileyeceği PARS 6x6 İZCİ, adını bir zamanlar Anadolu’da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan PARS ailesinin yeni ürünü olarak geliştirildi.

Keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlanan PARS 6x6 İZCİ, yüksek durumsal farkındalık özelliğiyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor.

Modern teknolojileri barındıran özel maksatlı taktik tekerlekli araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor, 60 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 120 santimetre uzunluğunda hendek geçebiliyor.

Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip bulunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, araca gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandırıyor.

Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor.

En az 600 kilometrenin üzerinde menzili olan PARS 6X6 İZCİ, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip bulunuyor.

PARS 6X6 İZCİ gövdesi, modüler tasarıma sahip zırh sistemleri sayesinde kullanıcı tarafından istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor. Gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli yüksek seviye mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı. PARS 6X6 İZCİ koruma seviyesiyle hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine sahip bulunuyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde barındırıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DSA 2018PARS 6x6 İZCİSavunma
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