Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87548
ALTIN
148.943
DOLAR
3.7439
STERLIN
4.6774
EURO
3.9870
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de

Türk zeytini ve zeytinyağı Rusya'da tanıtıldı

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin Rusya'da katıldığı Prodexpo 2017 Fuarı'nda Türk zeytininin ve zeytinyağını tanıttı.

Türk zeytini ve zeytinyağı Rusya'da tanıtıldı

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin Rusya'da katıldığı Prodexpo 2017 Fuarı'nda Türk zeytininin ve zeytinyağını tanıttı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:14
11 Okunma
Türk zeytini ve zeytinyağı Rusya'da tanıtıldı

İZMİR

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin Rusya'da katıldığı Prodexpo 2017 Fuarı'nda Türk zeytininin ve zeytinyağını tanıttığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin ardından harekete geçen zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, Moskova'daki fuara geniş bir heyetle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Kadri Gündeş, Türkiye’de 26 ana ihracatçı sektörün tamamının Rusya’yı hedef pazar seçtiğini, Rusya’nın 140 milyonu aşan nüfusu, Türkiye’ye yakınlığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminin olmaması nedeniyle Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için de önemli bir pazar olduğunu ifade etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin son dönemde tekrar olumlu bir iklime girdiğine işaret eden Gündeş, "Siyasi ilişkilerimizdeki olumlu gelişmenin ihracatımıza da pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Eylül ayında Rusya’da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek World Food Moscow Fuarı’na da katılacağız. Bu yıl özellikle zeytinyağı ihracatımız güzel bir gelişim gösteriyor. 2016/17 sezonunun ilk çeyreğinde zeytinyağı ihracatımız, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 231’lik rekor artış göstererek 11 milyon 215 bin dolardan 37 milyon 176 bin dolara yükseldi. Bu artışın 2016/17 sezonu boyunca sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündeş, Türkiye'de zeytinciliğin son 17 yılda yapılan yatırımlarla önemli bir gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 90 milyon olan ağaç varlığı, 177 milyona ulaştı. Bu ağaçların ürün verir hale gelmesi ile Türkiye 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya birincisi olacak. Bu üretimin katma değere dönüşmesi için güçlü bir iç tüketim ve güçlü bir ihracat gerekiyor. Bu amaçla tanıtım çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
ZEYTİNZeytinyağıTürk ZeytiniEge Ihracatçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnşaat sektörü bu yıl 200 bin ek istihdam sağlar'
'İnşaat sektörü bu yıl 200 bin ek istihdam sağlar'
"Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz"
"Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz"
Yabancı borsada ocakta 816 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi
Yabancı borsada ocakta 816 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi
Enerji verimliliğinde 'Milli Eylem Planı' dopingi
Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada
Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sırada
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ