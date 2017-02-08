Türk zeytini ve zeytinyağı Rusya'da tanıtıldı

İZMİR

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin Rusya'da katıldığı Prodexpo 2017 Fuarı'nda Türk zeytininin ve zeytinyağını tanıttığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin ardından harekete geçen zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, Moskova'daki fuara geniş bir heyetle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Kadri Gündeş, Türkiye’de 26 ana ihracatçı sektörün tamamının Rusya’yı hedef pazar seçtiğini, Rusya’nın 140 milyonu aşan nüfusu, Türkiye’ye yakınlığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminin olmaması nedeniyle Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için de önemli bir pazar olduğunu ifade etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin son dönemde tekrar olumlu bir iklime girdiğine işaret eden Gündeş, "Siyasi ilişkilerimizdeki olumlu gelişmenin ihracatımıza da pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Eylül ayında Rusya’da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek World Food Moscow Fuarı’na da katılacağız. Bu yıl özellikle zeytinyağı ihracatımız güzel bir gelişim gösteriyor. 2016/17 sezonunun ilk çeyreğinde zeytinyağı ihracatımız, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 231’lik rekor artış göstererek 11 milyon 215 bin dolardan 37 milyon 176 bin dolara yükseldi. Bu artışın 2016/17 sezonu boyunca sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündeş, Türkiye'de zeytinciliğin son 17 yılda yapılan yatırımlarla önemli bir gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 90 milyon olan ağaç varlığı, 177 milyona ulaştı. Bu ağaçların ürün verir hale gelmesi ile Türkiye 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya birincisi olacak. Bu üretimin katma değere dönüşmesi için güçlü bir iç tüketim ve güçlü bir ihracat gerekiyor. Bu amaçla tanıtım çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."