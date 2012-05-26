Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak

ANKARA



Eximbank yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen yılın başlarında Tunus'ta başlayan ve bir çok ülkeye yayılan Arap Baharı'nda özellikle müteahhitlerin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçti.

Banka, Türk müteahhidinin ve ihracatçısının bir daha böyle zararlarla karşılaşmaması için savaş ihtimalinin de aralarında bulunduğu bir çok politik riske karşı ''koruma şemsiyesi'' açmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda bir politik risk sigortası programını uygulamaya koymayı planlayan Banka, böylece yatırımcıların makine ve ekipman parkına el konulması, savaş, iç savaş, ayaklanma gibi politik riskler nedeniyle uğrayabileceği zararları teminat altına alacak.