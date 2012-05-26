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Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak

Türk Eximbank, yatırımcının yabancı ülkelerde karşılaştığı savaş ve politik risklere karşı sigorta teminatı getirecek.

Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak

Türk Eximbank, yatırımcının yabancı ülkelerde karşılaştığı savaş ve politik risklere karşı sigorta teminatı getirecek.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 14:38
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Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak

ANKARA

Eximbank yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen yılın başlarında Tunus'ta başlayan ve bir çok ülkeye yayılan Arap Baharı'nda özellikle müteahhitlerin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçti.
Banka, Türk müteahhidinin ve ihracatçısının bir daha böyle zararlarla karşılaşmaması için savaş ihtimalinin de aralarında bulunduğu bir çok politik riske karşı ''koruma şemsiyesi'' açmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda bir politik risk sigortası programını uygulamaya koymayı planlayan Banka, böylece yatırımcıların makine ve ekipman parkına el konulması, savaş, iç savaş, ayaklanma gibi politik riskler nedeniyle uğrayabileceği zararları teminat altına alacak.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 06:39
Anahtar Kelimeler:
SavaşTürk Yatırımcısı
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