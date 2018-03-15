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Türk ve Japon müteahhitler yönünü Afrika'ya çevirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Talu, Afrika ülkelerinde Çinli müteahhitlerden memnuniyetsizlik olduğunu belirterek, "Afrika'da Türk-Japon ortaklığına ihtiyaç var. Şu anda Japonlarla gidip oradaki işlere talip olma zamanı." dedi.

Türk ve Japon müteahhitler yönünü Afrika'ya çevirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Talu, Afrika ülkelerinde Çinli müteahhitlerden memnuniyetsizlik olduğunu belirterek, "Afrika'da Türk-Japon ortaklığına ihtiyaç var. Şu anda Japonlarla gidip oradaki işlere talip olma zamanı." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 11:38
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Türk ve Japon müteahhitler yönünü Afrika'ya çevirdi

ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Burak Talu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Japonya'da düzenlenen Türk-Japon Müteahhitlik İşbirliği Semineri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Toplantıda, Japonya Uluslararası Müteahhitler Birliği (OCAJI) üyesi en büyük müteahhitlik firmalarıyla Türkiye'nin en büyük firmalarının yöneticilerinin bir araya geldiğine işaret eden Talu, toplantıda iki tarafın "Birbirimizin tamamlayıcısı firmalarız." ortak mesajını verdiğini söyledi.

Talu, Japonların finansman, iş disiplini, planlama, dizayn ve teknoloji alanında iyi olduğuna dikkati çekerek, "Bizde de iş yapma kabiliyeti var. Zor coğrafyalarda dahi 'biz bu işi yaparız' diyoruz. Risk alma eşiğimiz yüksek. Bu işleri yapabilecek düzgün iş gücümüz mevcut. İyi ilişkiler geliştirme becerimiz, iyi mühendislik kabiliyetimiz var. Biz daha hızlıyız." diye konuştu.

"İki taraf beraber çok iş yapabiliriz"

Talu, Afrika'da özellikle doğuda Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Mozambik, Uganda ve Ruanda'nın iş yapmaya uygun büyük ülkeler olduğunu, batı Afrika'daki Fildişi Sahilleri ve Angola gibi ülkelere gidilebileceğini bildirdi.

Çin'in Afrika'da 20 yıldır önemli işler aldığını ancak bu ülke müteahhitlerinden çok memnun kalınmadığını belirten Talu, "Yerel ekonomiyi beslemediler, yerel çalışan kullanmadılar. Şu an Türk-Japon ortaklığına ihtiyaç var. Afrika'da Çinlilerden çekilme söz konusu. Şu anda tam Japonlarla gidip talip olma zamanı. İki tarafta da iş birliği yapmak için gerekli motivasyon var." değerlendirmesinde bulundu.

Sırada Güneydoğu Asya var

Talu, Japonya'nın güçlü olduğu Güneydoğu Asya gibi pazarlara da Türk müteahhitlerin gidebileceğinin altını çizerek, "Endonezya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde çok iş var ve biz oralarda yokuz. O bölgelere de Japonlarla gidebiliriz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Türk Eximbank'ın yanı sıra, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankasının (JBIC) da katılarak, finansman imkanları hakkında bilgi verdiğini belirten Talu, şunları kaydetti:

"Bu iki Japon finans kuruluşu, dünyada 200 milyar dolarlık çeşitli projelere destek verecekler. Uzun vadeli finansman sağlıyorlar. Destek verdikleri projelerin listesini bize verdiler, TMB olarak yayınlayacağız." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Ve Japon MüteahhitlerAfrika
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