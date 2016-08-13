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Türk turizmi yeni pazarları hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türk turizm sektöründe hem ürün hem de pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda Japonya, Çin, Hindistan, Güney Amerika ve Orta Doğu bizim için hala bakir pazarlar." dedi.

Türk turizmi yeni pazarları hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türk turizm sektöründe hem ürün hem de pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda Japonya, Çin, Hindistan, Güney Amerika ve Orta Doğu bizim için hala bakir pazarlar." dedi.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 17:02
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Türk turizmi yeni pazarları hedefliyor
FRANKFURT -

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,Bakan Avcı, Almanya'nın Frankfurt kentinde, ülkenin önde gelen tur operatörleri ve turizm sektör temsilcileriyle görüşmesi sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 

Sektör temsilcileriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Avcı, "Memnuniyetle şunu gördüm ki Alman turizm sektörü temsilcileri Türkiye’de ne olup bittiğini gerçekten görmüşler, görüyorlar. Orada bir sorun yok. Sorun, bazı medya organlarının, ki bunların sayısı hiç az değil, bunların özellikle büyük bir kısmının kasıtlı olarak Türkiye ile ilgili yaydıkları yanlış haberler, dezenformasyon ve imajımızı zedeleyecek nitelikte asılsız spekülasyonlardır." diye konuştu. 

"Türkiye’nin turizm tanıtım stratejisi yenilenmeli"
Bakan Avcı, Türkiye’nin turizm alanındaki tanıtım stratejisinin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bakanlık olarak bu konuda özellikle 15 Temmuz sonrasında değil, öncesindeki terör olaylarından sonra çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye’yi sadece bir bütün olarak, deniz, kum, güneş ülkesi olarak tanıtan stratejiden vazgeçilmesi gerektiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye’nin doğal güzellikleriyle nasıl bir ülke olduğunu insanlar biliyorlar. Ama Türkiye’nin bunun da ötesinde dört mevsim turizme imkan sağlayan çok geniş bir kapasitesi var. Kültür, sağlık, eğitim, gençlik, gastronomi ve kongre turizmi olarak Türkiye, hem altyapısı hem de tarihi birikimiyle çok geniş imkanları olan bir ülke. Bu ülkenin bu özelliklerini doğru hedef kitlelere doğru tanıtabilirsek turizmimizi denize ve güneşe bağımlı olmaktan,dolayısıyla belli ülkelere, belli turist profillerine endeksli olmaktan kurtarabiliriz."

"Ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız"
Ürün çeşitliliğinin yanı sıra pazar çeşitliliğinin de sağlanması durumunda Türkiye’nin turizm alanında çok büyük bir hamle yapabileceğini dile getiren Bakan Avcı, şunları kaydetti:

"Mesela bugüne kadar deniz, kum, güneş bağlamında Almanlarla, Ruslarla bir pazarımız oluştu ve Türk turizmi yıllardır da buna yaslanarak bugüne kadar geldi. Ancak Rusya ile yaşadığımız son kriz de gösterdi ki turizmimizi tek bir ürüne ve Rusya ve Almanya gibi sınırlı sayıda pazarlara endekslemek doğru değil. Hem ürünlerimizin çeşitliliğini artırmamız hem de pazarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Japonya, Çin, Hindistan, Güney Amerika, Orta Doğu bu bakımdan bizim için hala bakir pazarlar. Buralardan da turist gelmiyor değil ama potansiyelimizle karşılaştırdığımız zaman buradaki potansiyelimizi çok az değerlendirdiğimizi görüyoruz.” 

Gurbetçilere Türkiye’de tatil çağrısı
Bakan Avcı, Almanya ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına da tatillerini Türkiye'de geçirmeleri yönünde çağrıda bulundu. Avcı, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tatillerini Türkiye'de geçirsin, hatta komşuları ve iş arkadaşlarını da yanlarında getirip ülkemizde misafir etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 17:07
Anahtar Kelimeler:
TürkTurizm - Önce Vatan Gazetesi
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