Türk tüketicisi 'Black Friday'e hızlı adapte oldu

Türkiye'de Cuma günü başlayan ve hafta sonuna uzanan "Kara Cuma"da (Black Friday) tüketiciler indirimli alışverişe yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba gününden itibaren hızlanan trafik, Cuma günü e-ticaret sitelerinde yüzde 160'lara ulaştı. Sadece elektronik satan sitelerin trafiği yüzde 376'lara kadar çıkarken, oyuncak satan sitelerde de önemli yükseliş görüldü.

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" satışları Türkiye'de de tüketiciden yoğun ilgi gördü.

Bazı markaların hafta sonuna da uzattığı indirim zincirinde tüketiciler, merakla bekledikleri indirimli fırsatlardan yararlanabilmek için hafta sonu alışverişlerine yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'deki e-ticaret platformlarının çoğuna altyapı hizmetleri sunan Medianova Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Sevim, aralarında Hepsiburada.com, Trendyol, Koton, Morhipo, Beymen, Modanisa, 1V1Y, CarrefourSA, TeknoSA, Gittigidiyor, BuldumBuldum, Defacto, E-Bebek, Özdilek ve Modacruz gibi alışveriş platformlarının bulunduğu müşteri portföylerinin "Black Friday" süresince aldığı trafiğe ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Sevim "Black Friday" olarak adlandırılan indirim gününün, bu yıl e-ticaret platformlarının trafiğini ciddi biçimde hareketlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sitelerin kampanyalarını duyurmaya başladığı Çarşamba gününden itibaren hızlanan trafik, Cuma günü en üst noktaya ulaştı. Cuma günü, farklı başlıklara odaklanan e-ticaret sitelerinde kabaca yüzde 90 ila yüzde 160 trafik artışı görülürken, sadece elektronik satan dikey sitelerin trafiğindeki artış yüzde 376'ya çıktı.

Bir başka dikey olarak ciddi bir büyüme de yüzde 186 artış ile oyuncak satan sitelerde görüldü. Pazaryeri olarak adlandırılan ve kullanıcıların ürünlerini diğer kullanıcılara satmalarına aracılık eden sitelerde ise yüzde 60 gibi trafik büyümeleri görüldü. Trafiğin en az arttığı alanlardan biri online kuyum sektörü oldu. Burada artış yüzde 10 gibi diğer alanlara kıyasla düşük kaldı. Tabii bu alandaki firmaların kampanya düzenlememiş olma ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalı."

"Mobil uygulamaların trafiklerinde de yüzde 50’ye yakın bir artış oldu"

Aynı dönemde trafik artışının alışveriş platformları ile sınırlı kalmadığına işaret eden Sevim, kullanıcıların mağazalarda indirim almalarını ve puan biriktirmelerini sağlayan mobil uygulamaların trafiklerinde de yüzde 50’ye yakın bir artış olduğunu bildirdi.

Sevim, "Black Friday" kapsamında fiziksel mağazaların da sıkça ziyaret edildiğini belirterek, "Medianova sunucularında barındırılan firmaların reklam banner'larındaki yüzde 320'lik artışı da hem kampanyaların hem de site trafiklerinin artmış olması şeklinde yorumlayabiliriz. Bu arada, haber sitelerinin trafiğinde de yüzde 190'lık bir artış olduğunu ilginç bir bilgi olarak ilave etmek isterim. Verilerden hareketle Türk tüketicisi internette "Black Friday"e çok hızlı adapte oldu." ifadelerini kullandı.

"Black Friday 'tüketiciye şükrün günüdür"

Markafoni Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Black Friday" için "tüketiciye şükrün günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de bu anlayış henüz oturmadığına dikkati çeken Mahiroğlu, söz konusu etkinliğin ciddi bir şekilde bir günlük alışveriş şenliğinden çıkarak, alışveriş haftasına doğru evrildiğini, bir iki gün öncesinden indirimli ürünlerini vitrinlerine taşıyan markalar ve alışveriş sitelerinin Cuma, Cumartesi ve Pazarı kapsayacak şekilde kendilerini programladığını anlattı.

Satış grafiğine bakıldığında Cuma gününün pik yaptığını söyleyen Mahiroğlu, şunları anlattı:

"Burada küçük hesapların peşine düşüp müşteriyi kandırmadan, gerçekten ürünlerde indirim yapmak son derece önemli. Maalesef Avrupalı markaların aksine Türkiye'de bu yanlış yola sapılarak, tüketicinin aldatılmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Oysaki Batı'da 'Black Friday' gerçek anlamda bir alışveriş şenliğidir. Bir bakıma markaların tüketiciye şükrün günüdür. Bundan dolayıdır ki cirolarında yüzde 300-400 artış elde ederler. Biz Markafoni olarak Türkiye'nin yeni yeni gerçekleştirdiği 'Black Friday'de yüzde 100’ün üzerinde ciro artışı elde ettik.

Öte yandan artık klasik manada 'markaların sadık müşterileri' yoktur. Hızla değişen dünyada,'indirimin sadık müşterisi' var. Bundan dolayı da herkes aynı oranda 'Black Friday'den yararlanamıyor. Müşteri indirimli ürünü araştırıyor, buluyor, inceliyor ona göre kararını veriyor. Grubumuz içinde yer alan İngiltere’deki 250 Select mağazamız için ürün tedarik ederken 'Black Friday' için de ayrıca alım yapıyoruz. O gün müşterilerimize teşekkür etmek için tamamen karsız, maliyetine satış yapıyoruz."

"Geçen seneye göre trafikte yüzde 300'lük artış yaşandı"

Morhipo.com'dan verilen bilgiye göre ise platform, "Black Friday"i tek bir gün değil, "Black Sale" adıyla 22-26 Kasım arasında tüm haftaya yayarak kutladı. Geçtiğimiz haftaya göre kampanya döneminde Morhipo.com trafiği desktopta (masaüstü) yüzde 200 artarken, mobil trafikte yüzde 260'lık artış gözlendi.

Geçen seneki "Black Friday" haftası ile bu sene karşılaştırıldığında ise trafikte yüzde 300'lük artış yaşandı. Kampanya adetlerini her gün daha da artıran Morhipo.com'da kadınların en çok satın aldıkları ürün kategorisi bot-mont, kaban, kazak, ayakkabı, saat ve elbise olurken, erkekler en çok ayakkabı, mont ve elektronik ürünler satın aldı.