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Türk Ticaret Kanunu değişiyor

''Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı'', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Türk Ticaret Kanunu değişiyor

''Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı'', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

19 Haziran 2012 Salı 08:51
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Türk Ticaret Kanunu değişiyor

TBMM 

Tasarının gerekçesinde, yasada yer alan bazı düzenlemelerin değiştirilmeden yürürlüğe girmesi halinde ticari hayatın olumsuz etkilenebileceği ve uygulamada sorunların yaşanabileceğine yönelik değerlendirmelere işaret edilerek, ''Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilebilmesi''nin amaçlandığı belirtildi. 
Tasarıyla, tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılacak. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi yazılacak. Tacir, internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise bunları söz konusu siteden yayımlayacak. 
Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağında değişiklik yapılıyor. Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte, karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacak. 
Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmesi zorunluluğuyla ilgili maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2014'e ertelendi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 00:52
Anahtar Kelimeler:
Türk Ticaret
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