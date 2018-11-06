Türk Telekom'un abone sayısında rekor büyüme

İSTANBUL

Türk Telekom yılın dokuz ayında 3,6 milyar lira zarar açıklarken, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında şirketin net karı 2,5 milyar lira oldu.

Türk Telekom'un 9 aylık finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı.

Buna göre, ocak-eylül döneminde Türk Telekom'un abone sayısı 3,1 milyon artarak 44,7 milyona ulaştı. Bu dönemde şirketin gelirleri yıllık yüzde 12,7 büyüme kaydederek 15 milyar lira oldu. Türk Telekom böylece, 2018'in 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın en yüksek gelir artışına imza attı.

Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yılın dokuz ayına göre yıllık 4,3 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı.

Öte yandan Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kaybı finansal sonuçlara etki etti ve güçlü gelir büyümesi ve faaliyet karı artışı elde etmesine karşın, Türk Telekom dokuz ayda 3,6 milyar lira zarar açıklamasına neden oldu.

Döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında, Türk Telekom'un dokuz aydaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 2,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

9 ayda 2,6 milyar liralık yatırım yapıldı

Türk Telekom, ekonomiye duyduğu güvenin ve inancın bir göstergesi olarak 2018'de de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Şirket böylece 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 76 artırdı ve 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde Türk Telekom'un sabit internet abone sayısı, son 10 yılın en iyi dokuz aylık performansı olan 856 bin net artışla 10,6 milyona ve fiber abone sayısı da 3,4 milyona çıktı.

Türk Telekom'un sabit ses abone sayısı, dünyada benzer şirketlerde görülen trendin aksine artış performansına güçlü bir şekilde devam etti. Yalın DSL hatları dahil toplam sabit erişim hatları, son 11 yılın en iyi dokuz aylık abone artışı olan toplam 573 bin net abone kazanımıyla 14,3 milyona ulaştı.

TİVİBU, dokuz ayda net 785 bin abone kazanımıyla tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken, toplam abone sayısını 3,5 milyona ulaştırdı. Tivibu EV abone sayısı ise eylül sonu itibarıyla 1,6 milyona ulaştı ve dokuz ayda 433 bin abone kazanımıyla rekor kırdı.

Söz konusu dönemde Türk Telekom'un mobil abone sayısı, 1,2 milyon artarak 20,8 milyon oldu. LTE nüfus kapsama alanı eylül sonunda yüzde 89'a ulaşırken, LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı yüzde 44'e yükseldi. LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 38 artışla 6,5 gigabayta çıktı.

"Yılın 9 ayını rekor abone kazanımıyla geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, yılın dokuz aylık döneminde, abone kazanımında son 11 yılın en iyi performansını göstererek 3,1 milyon net yeni abone kazandıklarını ifade etti.

Bu rekor büyümeyle toplam abone sayılarının 45 milyona dayandığına işaret eden Doany, "Faaliyetlerimizin gücünü ön plana çıkaran dokuz aylık sonuçlar sayesinde 2018'e ilişkin hedeflerimizi büyüttük." değerlendirmesini yaptı.

Doany, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla gereken alt ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bölgesel, fiziksel, sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü bilgiye erişimi sınırlı kesimler de dahil olmak üzere tüm Türkiye'ye 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle uygun fiyat ve içerikte hizmetler sunuyoruz. Yılın dokuz ayında da bu prensibimizden ödün vermeden, zorlu bir piyasa ortamında mali ve fiyatlama disiplinimizle faaliyetlerimize devam ederek yine rekorlarla dolu sağlam sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlarla paydaşlarımıza daha fazla değer sunacak olan stratejimizin gücüne inancımız tam."

"Faaliyet alanlarımıza ilişkin önümüzdeki fırsatlara güvenimiz tam"

Paul Doany, gelişmekte olan ekonomilerin birçoğunun ABD'nin faiz oranlarını yükseltmesi, sıkılaşan mali koşullar ve ticari korumacılık nedeniyle kritik bir üçüncü çeyrek geçirdiğine dikkati çekti.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de faaliyet giderleri ile yatırım harcamalarında verimliliği artırdıklarını ve nakit akışı yaratılmasına odaklandıklarını aktaran Doany, "Doğru ve sağlam bir strateji ile Türk Telekom'u abone tabanında sürdürülebilir büyüme sağlamada grup sinerjilerinden yararlanan, daha fazla müşteri odaklı, penetrasyon ve çeşitlendirmeye öncelik veren, yenilikçi bir şirkete başarılı bir şekilde dönüştürdük. Ulaştığımız finansal sonuçlar tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen ortama uyum sağlamak üzere attığımız erken adımlardan elde ettiğimiz faydaları yansıtıyor. Gelecekte de karlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Doany, mevcut iletişim altyapısının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mükerrer yatırımların en aza indirilmesi hususundaki girişimlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu bağlamda, 3. çeyrekte bir yandan sabit altyapı kiralamaya ilişkin pilot projemizi başlatırken, diğer yandan mobil şebeke paylaşımı fırsatlarını araştırmaya devam ettik. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde aramıza katılan yeni yönetim kurulu üyelerimizin şirketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde çok önemli tecrübelere ve uzmanlıklara sahip yeni yönetim kurulu üyelerimizin Türk Telekom'un büyüme stratejisine, uzun vadeli stratejik planlarına ve gelecek vizyonuna büyük katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Türkiye, muazzam büyüme potansiyeli barındıran ve yatırımcılara sayısız fırsatlar sunan genç, dinamik ve teknolojiyi yakından takip eden nüfusuyla eşsiz bir ülke. Hepsi bir arada değerlendirildiğinde, faaliyet alanlarımıza ilişkin önümüzdeki fırsatlara güvenimiz tam."

Üçüncü çeyrekte, dijital çözümlerle müşteri deneyimine odaklanmayı sürdürdüklerini belirten Doany, "Online İşlemler" uygulaması ve "Sil Süpür" sadakat programının bu alandaki yükselişlerine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Doany, dijital klavyeleri TAMBU'nun da 3. çeyrek itibarıyla 7,2 milyon indirmeye ulaştığı bilgisini vererek, ekimde kullanıcıların beğenisine sundukları canlı mobil oyun "ELEQ"in de dijital portföylerine eklendiğine işaret etti.