Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109992
ALTIN
147.619
DOLAR
3.4262
STERLİN
4.4812
EURO
4.1041
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı

Ege Su Ürünleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Kızıltan, "Çin ve Hong Kong'ta yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı

Ege Su Ürünleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Kızıltan, "Çin ve Hong Kong'ta yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:29
0 Okunma
Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı

İZMİR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünlerinde Çin ve Hong Kong pazarında daha büyük payla temsil edilmeyi hedeflediklerini bildirdi

Kızıltan, yaptığı açıklamada, hedef olarak belirlenen Uzakdoğu pazarına yönelik 25-27 Ağustos'ta Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Fisheryseafood Expo 2017 Fuarı ile 5-7 Eylül 2017 tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenen Asya Su Ürünleri Fuarı'na katılım gösterdiklerini ifade etti.

Fuarlarda Türk levreği, çipurası ve alabalığı başta olmak üzere su ürünlerini Uzakdoğulu ithalatçılara tanıttıklarını kaydeden Kızıltan, bu yılın 8 ayında Hong Kong'a yapılan su ürünleri ihracatının 7,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kişi başı balık tüketimi 36 kilograma ulaşan Uzakdoğu'da büyüme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Kızıltan, "Çin ve Hong Kong'da yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Su ürünleriÇinHong Kong
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı
Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı
İthal otomobil satışlarına kur freni
İthal otomobil satışlarına kur freni
İklim şartlarından verimi düşen limon el yakacak
İklim şartlarından verimi düşen limon el yakacak
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Balık fiyatları yarı yarıya düştü
Balık fiyatları yarı yarıya düştü
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor
Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ