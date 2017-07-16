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Türk şirketlerini satın almak için en çok ABD'liler geldi

Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. ABD'li yatırımcılar bu süre zarfında 161 Türk şirketine yatırım yaptı.

Türk şirketlerini satın almak için en çok ABD'liler geldi

Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. ABD'li yatırımcılar bu süre zarfında 161 Türk şirketine yatırım yaptı.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:46
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Türk şirketlerini satın almak için en çok ABD'liler geldi

İSTANBUL 

Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. EY verilerine göre ABD'li yatırımcılar bu süre zarfında 161 Türk şirketine yatırım yaptı.

AA muhabirinin bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda birçok yabancı şirket "birleşme, satın alma, işletme devri veya özelleştirme" yoluyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Bu anlamda açıklanan işlem adedine göre en fazla yatırım yapan ülke ABD oldu. 2007 yılından bu yana tam 161 ABD'li şirket, Türkiye pazarına giriş için Türk şirketleriyle masaya oturdu.

Son 10 yılda 161 işlem için 6 milyar 675 milyon dolarlık ödeme yapan ABD şirketlerinin bu süre zarfında gerçekleştirdiği en büyük işlem 2015 yılında Goldman Sachs'ın 1,3 milyar dolara Socar Türkiye'ye ortak olması olarak kayıtlara geçti.

Satın almalarda en büyük yatırım İspanyol şirketlerden

Son 10 yılda gerçekleşen birleşme ve satın almalara işlem değeri açısından bakıldığında Türkiye'ye en büyük yatırım İspanyol şirketlerden geldi.

İspanyollar son 10 yılda Türk şirketlerine 23 işlemle 9 milyar 683 milyon dolarlık yatırım yaparken, en büyük işlem BBVA'nın 2010 yılında 5 milyar 838 milyon dolara Garanti Bankası'na ortak olması oldu. İspanyol BBVA, 2014 ve 2017 yıllarında da Garanti'nin hisselerini alarak Türkiye'ye toplamda 9 milyar 218 milyon dolarlık yatırım yaptı.

EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, -"Önümüzdeki dönemde, AB ülkelerinden gelen yatırımların benzer seviyelerde seyredebileceğini; Uzak Doğu, Orta Doğu ve Latin Amerika menşeli yatırımcıların sayısındaki artışın devam edebileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk ŞirketleriSatın AlmaABDönce Vatan
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