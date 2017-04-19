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Türk şirketlerini destekliyoruz

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcıs Towar, Türk şirketlerini desteklediklerini ve Katar'da olmalarını istediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde daha büyük iş birliğini arzu ediyoruz." dedi.

Türk şirketlerini destekliyoruz

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcıs Towar, Türk şirketlerini desteklediklerini ve Katar'da olmalarını istediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde daha büyük iş birliğini arzu ediyoruz." dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:24
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Türk şirketlerini destekliyoruz

DOHA

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Ahmed Bin Towar, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Katar'da büyük yatırım fırsatlarının bulunduğunu söyledi.

Katar'ın altyapısının inşasında Türk şirketlerinin büyük rolünün olduğunu dile getiren Towar, "Türk şirketlerini destekliyoruz ve burada olmalarını istiyoruz. Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi artıyor, iki ülkenin yatırımlarına ilişkin kanuni düzenleme ve teşvikler, yatırım imkanlarını cazip hale getiriyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük iş birliğini arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Katarlıları ülkemize davet ediyoruz"

GYODER Başkanı Torun da Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirterek, birçok önemli projeye imza atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin lokasyonu, tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin önemine değinen Torun, “Türkiye gayrimenkul, hizmet, turizm ve perakende sektörü bakımından çok gelişti. Katarlıları Türk misafirperverliğiyle ülkemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarTürk ŞirketleriDestek
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