Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109179
ALTIN
144.555
DOLAR
3.5290
STERLİN
4.5533
EURO
4.1498
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Türkiye, Rusya ve İran'lı enerji şirketleri İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarını geliştirerek üretime açmak için 7 milyar dolarlık ortaklık anlaşmasına imza attı.

Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Türkiye, Rusya ve İran'lı enerji şirketleri İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarını geliştirerek üretime açmak için 7 milyar dolarlık ortaklık anlaşmasına imza attı.

15 Ağustos 2017 Salı 13:14
0 Okunma
Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Türkiye'den Unit International'in Rus ve İranlı enerji şirketleriyle İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarını geliştirerek üretime açmak için 7 milyar dolarlık anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit International Enerji AŞ'nin, Rus devlet şirketi Zarubezhnet ve İran'ın en büyük holdinglerinden Ghadir Yatırım Holding ile İran’da petrol ve doğalgaz çıkarmak için anlaştığı vurgulandı.

Anlaşmanın aynı zamanda bir İranlı şirketin yabancı partnerlerle imzaladığı ilk üç taraflı yatırım anlaşması özelliğini taşıdığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırımlar zincirinin üçünün toplam rezervi 10 milyar varil, toplam günlük üretimi 100 bin varil olan en önemli petrol yataklarında, birinin ise 75 milyar metreküp yıllık üretim kapasitesine sahip dev bir doğalgaz yatağında olmak üzere toplam dört sahada yapılacağı kaydedildi.

"İran petrokimya endüstrisi için dönüm noktası"

Konsorsiyumun İran'ın başka bölgelerinde de petrol ve doğalgaz çıkarabileceği aktarılan açıklamada, sadece bir sahadan Türkiye'nin 150 yıllık doğalgaz ihtiyacından daha fazlasının karşılanabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, gizlilik anlaşması gereği şirketlerin çıkarılacak gaz ve petrol satışlarından alacakları doğrudan pay miktarının duyurulmadığı bildirilirken, üç ülke şirketleri arasındaki ortalık anlaşmasının bölgenin enerji konusunda gelecekteki öneminin de altını çizdiği ifade edildi.

Yeni ortaklığın İran petrokimya endüstrisi için bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Mart ayında Unit International şirketinin, İran'da enerji yatırımları yapmak için kurduğu Unit International Enerji AŞ'nin Uzak Doğulu ortağıyla birlikte bu ülkede toplam 5 bin megavat kapasiteye sahip 4 farklı doğalgaz çevrim santrali kurmak üzere ilgili makamlarla anlaştığı bildirildi.

İran Fransız Total şirketiyle de temmuzda anlaştı

Fransız petrol şirketi Total, Temmuz ayında İran Milli Petrol Şirketi (NIOC) ile bölgenin en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın 11. fazını geliştirilmesi için yaklaşık 5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Total, anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağını ve projenin operatörünün yüzde 50,1 hisseyle Total olacağını duyurmuştu.

Güney Pars sahasının 11. fazının geliştirilmesi projesinde, Çinli CNPC şirketinin yüzde 30, İranlı Petropars'ın ise yüzde 19,9 hissesi bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ghadir Yatırım Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe temmuzda 926 milyon lira fazla verdi
Bütçe temmuzda 926 milyon lira fazla verdi
Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi
Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi
Dikkan Kaliteli Gemi Vanaları
Dikkan Kaliteli Gemi Vanaları
Yerli otomobile 25 milyon liralık arsa desteği
Yerli otomobile 25 milyon liralık arsa desteği
Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
Maliye 'e' uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı
Maliye 'e' uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı
Memur-Sen hac izni ve bayram ikramiyesinde ısrarlı
Memur-Sen hac izni ve bayram ikramiyesinde ısrarlı
Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak
Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak
Türkiye, Avrupa'daki yumurta krizini izlemeye aldı
Türkiye, Avrupa'daki yumurta krizini izlemeye aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ