Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...

Türk peynirini dünya sofrasına taşıyacak adım

Türkiye'nin kahvaltı kültüründe önemli bir yer tutan, Ezine'den tuluma, kaşardan örgüye kadar yaklaşık 193 çeşit Türk peynirinin kalitesini ve ihracatını artırmak amacıyla yol haritası hazırlanacak.

Türk peynirini dünya sofrasına taşıyacak adım

Türkiye'nin kahvaltı kültüründe önemli bir yer tutan, Ezine'den tuluma, kaşardan örgüye kadar yaklaşık 193 çeşit Türk peynirinin kalitesini ve ihracatını artırmak amacıyla yol haritası hazırlanacak.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:59
26 Okunma
Türk peynirini dünya sofrasına taşıyacak adım

Türkiye'nin kahvaltı kültüründe önemli bir yer tutan, Ezine'den tuluma, kaşardan örgüye kadar yaklaşık 193 çeşit Türk peynirinin kalitesini ve ihracatını artırmak amacıyla yol haritası hazırlanacak.

Peynirin üretiminden satışına, ihracatından tanıtımına kadar birçok konu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık yetkilileri, peynir üreticileri ve uzman öğretim üyelerinin katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Ulusal Peynir Çalıştayında ele alınacak.

Bakanlık ile Çanakkale Ticaret Borsası tarafından, Çanakkale'de 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek çalıştay kapsamında, Peynir Tadım Festivali de yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretim potansiyelinin giderek arttığını ve bununla birlikte sektörün iç ve dış piyasada karşılaştığı sorunların çözülmesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Ulusal Peynir Çalıştayında özellikle peynir üreticilerinin kaliteli üretimle birlikte tüketiciye ulaşmada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağına işaret eden Daniş, tüketici bilincinin artırılması için yapılabilecek farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve izlenebilecek tüketici politikaları üzerinde durulacağını belirtti.

Daniş, Türkiye'nin süt üretim potansiyeliyle sütteki kalite ve hijyen sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerin de çalıştayda masaya yatırılacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olan peynir ihracatının artırabilmesi için izlenecek stratejiler, pazarlama kanalları, markalaşma ve coğrafi işaretler konularında sektör ve bakanlık temsilcileri, üniversiteler ve üreticileri bir araya getirme fırsatı doğacaktır. Çalıştay sonucunda elde edilen veriler bir rapor altında toplanacak, bu rapordan ayrıntılı strateji raporları ve eylem planları oluşturulacaktır. Ulusal Peynir Çalıştayı sonucunda elde edilen çıktılar bakanlık politikalarına ışık tutacaktır." dedi.

Çalıştayda Türkiye'de üretilen peynir çeşitlerinin ele alınacağını vurgulayan Daniş, yeterli miktar ve kalitede ham madde, peynir üretimi, işlenmesi ve muhafazası, örgütlenme, pazarlama, dış ticaret ve markalaşma, politika ve destekler konularının ele alınacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EzinePeynirTürk Peyniri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbal'dan kurum içi uzmanlık sınavı müjdesi
Ağbal'dan kurum içi uzmanlık sınavı müjdesi
Motorine 9 kuruş zam
Motorine 9 kuruş zam
2016 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu
2016 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu
Altın tarihi zirvesini gördü
Altın tarihi zirvesini gördü
Borsa güne yüzde 0,35 düşüşle başladı
Borsa güne yüzde 0,35 düşüşle başladı
Altının gramı 150 lirayı aştı
Altının gramı 150 lirayı aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ