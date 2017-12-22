Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Türk tarımında devrim
Türk tarımında devrim
Süper Lig 17. hafta programı
Süper Lig 17. hafta programı

Türk makarnası altın çağını yaşıyor

2017 yılının 10 ayında gerçekleşen makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 artarak 860 bin tona ulaştı.

Türk makarnası altın çağını yaşıyor

2017 yılının 10 ayında gerçekleşen makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 artarak 860 bin tona ulaştı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:23
101 Okunma
Türk makarnası altın çağını yaşıyor
banner84

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) kotası ve ABD'nin uyguladığı anti dampinge rağmen Türk makarna ihracatının 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 860 bin tona ulaştığını söyledi.

Külahçıoğlu, 2017 yılına 1 milyon ton ihracat hedefiyle başlayan makarna sektörünün son durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Hem iç hem de dış piyasada iyi bir yıl geçirdiklerine işaret eden Külahçıoğlu, "2017 için 1 milyon ton ihracat hedefimiz vardı. 10. ay itibarıyla 860 bin ton ihracata ulaşmış durumdayız. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışa denk geliyor ki büyüme hedefimiz yüzde 20'ydi." dedi.

Külahçıoğlu, ihracat yapılan ülke sayısının da 154'ten 160'a yükseldiğini, her geçen gün daha fazla ülkeye Türk makarnası gönderdiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının politikalarının artışta etkili olduğunu belirten Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi politikaları, buğdayın yurt dışı piyasalarla rekabet edebilir durumda olması, ülkemiz sanayicisinin artık yüksek teknolojiye yatırım yaparak daha kaliteli ürünlerle uluslararası rekabete açık olması bu artışa katkı sağladı. Ayrıca tüketicimizin bilinçlenmesinin iç piyasadaki tüketim artışına etkisiyle birlikte artık bütün dünya da Türk makarnasını kalitesiyle, lezzetiyle, fiyatıyla kabul etti. Sektörümüz bu pazarda her geçen gün büyüyor."

AB dışında açık ara önde

Sektörün büyümesinin önündeki başlıca engellerin ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ile AB pazarında uygulanan kota olduğunu aktaran Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"AB'nin uyguladığı kota, yani Türkiye'nin AB ülkelerine yapmasına izin verdiği ihracat şu anda 20 bin ton. Bu kota birkaç ay içerisinde doluyor, hiç yeterli değil. Bunun tamamen kaldırılması veya çok yüksek bir rakama çıkartılmasını bekliyoruz. Dünya pazarlarına baktığımızda kalitemizle, fiyatımızla rekabet edebiliyoruz. AB ihracatı dışında biz İtalya'yı ihracatta geçmiş durumdayız. Dünya makarna ihracatında 2. sırada gözüküyoruz ancak İtalya'nın AB'ye yaptığı ihracatı çıkardığımızda dünya pazarlarına yapılan ihracatta Türkiye en büyük ihracatçı ülke. İtalya'nın AB dışında 608 bin ton ihracatı var, Türkiye'nin bu yıl sonunda 1 milyon tona ulaşacak. Açık ara öndeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Makarna Sanayicileri DerneğiTürk MakarnasıMakarnaTürk Makarna Ihracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaport harçlarına zam yapıldı
Pasaport harçlarına zam yapıldı
TBMM'de 2018 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2018 bütçesi kabul edildi
Şahenk'e Legion d'Honneur Nişanı verildi
Şahenk'e Legion d'Honneur Nişanı verildi
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Sosyal korumaya 335 milyar lira harcandı
Sosyal korumaya 335 milyar lira harcandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
"Taşeron düzenlemesi inşallah bu hafta içinde tamamlanacak"
"Taşeron düzenlemesi inşallah bu hafta içinde tamamlanacak"
'Bankacılık sektörü büyüyecek'
'Bankacılık sektörü büyüyecek'
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ