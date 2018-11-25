Türk makarnası 154 ülkede ağızları tatlandırıyor

ANKARA

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin makarna pazarındaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buğdayın ana üretim merkezinin Mezopotamya olduğunu ifade eden Külahçıoğlu, Türkiye'deki tarımsal alanların yüzde 49'unun buğday ekim alanı olduğunu ve kişi başına yıllık tüketimin 214 kilogramı bulduğunu söyledi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin, buğdaydan imal edilen un, makarna ve bulgur sektörlerinde oldukça iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Türkiye, un ve bulgur üretiminde ve ihracatında dünya birincisi. Makarna üretiminde ise dünya üçüncüsü iken ihracatında korumalı pazar nedeniyle dünya ikincisiyiz. Korumalı pazarları çıkardığımızda, aslında dünyada 1. sıradayız. Ayrıca makarnalık buğday üretiminde de dünya 4'üncüsüyüz." diye konuştu.

"Dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olabiliriz"

Birçok ülkenin sadece kendi tüketimleri için makarna üretimi yaptığına işaret eden Külahçıoğlu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu az sayıda ülkenin ise kendi tüketimlerinin yanında ihracat da gerçekleştirdiğini bildirdi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin 154 ülkeye makarna ihraç ettiğini, ürünün ham maddesi "durum buğdayı"nın çok yüksek kalitede olduğunu ve üretimde daha fazla kullanılması halinde ülkenin dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olabileceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatta 20 bin tonluk kota nedeniyle Türkiye'nin bu pazardan yeterince faydalanamadığını vurgulayan Külahçıoğlu, AB'ye yapılan satışlar dışarıda tutulduğunda Türkiye'nin dünyada pazar lideri olduğunu aktardı.

Külahçıoğlu, özellikle Afrika ülkelerinin çok fazla makarna tükettiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin makarna ihracatının yüzde 68'inin bu kıtaya yapıldığını bildirdi. Türk makarna sektörünün, Afrika'nın yanı sıra Japonya, Irak ve Venezuela'ya kadar yayılan bir ihracat ağı olduğunu belirten Külahçıoğlu, üreticilerin pazarı genişletmek ve satılan ürün miktarını artırmak için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

"Tüketimi artırmayı hedefliyoruz"

Türk makarna sektörünün 24 üreticiyle faal olduğunu ve her geçen yıl ihracatını ciddi oranda artırdığını ifade eden Külahçıoğlu, "Makarna ihracatımız, 2016 yılında 831 bin ton iken, geçen sene 1 milyon 55 bin tona yükseldi. Bu yılı ise 1 milyon 200 bin ton ile kapatmayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Külahçıoğlu, makarnanın sağlıklı bir ürün olduğu ve şişmanlatmadığı yönündeki bilincin gelişmesiyle iç tüketimin yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Düşük glisemik endekse sahip, katkı maddesi içermeyen, sadece irmik ile suyun karışımından elde edilen lezzetli, besleyici bir gıda ürünü olan makarna, iyi bir protein kaynağıdır ve her yaştan insan tarafından sağlıkla tüketebilir. Türkiye, dünya makarna tüketimi sıralamasında 8'inciliğe yükseldi. Kişi başına yıllık 8 kilogram olan tüketimi 10 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz."

Makarna sektörünün, son 10 yılda kendisini önemli ölçüde yenilediğine de dikkati çeken Külahçıoğlu, üretimde dünyadaki son teknolojinin kullanıldığını, kalite ve fiyatta diğer ülkelerle rekabet edebilir hale gelindiğini bildirdi.

Külahçıoğlu, iklim değişikliklerinin de sektör için önem taşıdığını işaret ederek, buğdayın gelecek 10 yılda azalabileceğini söyledi. Bu nedenle planlı üretimin önem taşıdığını vurgulayan Külahçıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konudaki destekleriyle çiftçilerin eğitilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.