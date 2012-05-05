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Türk Loydu Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı

Yıldırım: Türkiye, denizcilikte dünyanın 15. büyük ülkesi

Türk Loydu Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı

Yıldırım: Türkiye, denizcilikte dünyanın 15. büyük ülkesi

05 Mayıs 2012 Cumartesi 09:40
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Türk Loydu Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi olmuş, denizcilikte de dünyanın 15. büyük ülkesi olmayı başarmış, bir kademe daha yukarı çıkmıştır. Bu başarı, şüphesiz önemli bir başarıdır'' dedi.
Yıldırım, Türk Loydu Vakfı'nın kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Pendik'teki Green Park Otel'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türk Loydu'nun 1962'deki kuruluşunda görev alan ve herkesin hocası olan Teoman Özalp'ın, o dönemden hayatta kalan tek büyükleri olduğunu kaydeden Yıldırım, Özalp'ın yaşayan bir tarih olduğunu vurguladı.
Yıldırım, milli bir kuruluş olan Türk Loydu'nun, bugün denizciliğin kalitesinin gelişmesi, deniz ticaret filosunun emniyet standartlarının yükselmesi ve sanayi tesislerinin yapımında önemli bir teknik hizmeti yerine getirmenin haklı gururunu yaşadığını anlattı.
Kuruluşların marka haline gelmesinin çok kolay olmadığını söyleyen Yıldırım, Avrupa'daki kuruluşların nasıl bu kadar etkin olduklarına bakıldığında, üniversiteler, sanayi kuruluşları, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri dahil herkesin bu kuruluşlara sahip çıktığının görüldüğünü kaydetti.
Günümüzden 100 yıl geriye gidildiğinde ''Denizlere hakim olan, cihana hakim olur'' diyen bir ecdadın bulunduğunu, Barbaros Hayrettin Paşa'nın tarihi söylemi ve hedefiyle denizcilikte dünyanın birinci ulusu olunduğunu hatırlatan Yıldırım, ''Akdeniz'i Türk gölü haline getirmişiz ama geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyada yaşanan olaylar sonucu imparatorlukların yerini daha küçük devletlere, demokratik rejimlere bırakmasıyla Akdeniz'den Anadolu topraklarına çekilmişiz'' dedi.
Yıldırım, Türk denizciliğinin bugün geldiği noktayı yeterli görmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
''Denizcilikte tarihsel birikimimiz, kapasitemiz, ülkenin jeostratejik konumu göz önüne alındığında geldiğimiz bu nokta önemli olmakla birlikte yeterli değil. Çünkü deniz hudutlarımızın uzunluğu kara hudutlarımızdan neredeyse 3 kat daha fazla. Karadeniz, Marmara, dünyanın en stratejik su yolu boğazlarımız, Ege, Akdeniz, bunları dikkate aldığımızda 1,5 milyar insan, 25 trilyonluk yıllık pazarın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede ister doğudan batıya, ister batıdan doğuya gidin, mutlaka  Türkiye toprakları ve sularından geçmek zorundasınız. Havadan giderseniz hava sahamızı kullanmak zorundasınız. Dünyanın üreten ve tüketen cazibe merkezlerinin geçiş noktasında olan Türkiye, birçok alanda olduğu gibi mutlaka ve mutlaka elde ettiğiyle yetinmeyecek, çok daha fazlasını yapmak için her türlü gayreti gösterecektir.''

-Türk denizciliği-

Türkiye'nin, Türk armatörünün kontrol ettiği filo miktarıyla dünyanın toplam filosunun yüzde 86'sını oluşturan 30 ülke içinde 15. sırada olduğunu dile getiren Yıldırım ''Aslında Türkiye denizcilikte hiç de ihmal edilemeyecek bir konumdadır.  Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi olmuş, denizcilikte de dünyanın 15. büyük ülkesi olmayı başarmış, bir kademe daha yukarı çıkmıştır. Bu başarı şüphesiz önemli bir başarıdır'' diye konuştu.
Göreve geldiklerinde denizcilik sektöründeki en önemli sorunlardan birinin, ticaret filosunun bayrağının uluslararası sularda çok da iyi bir itibarı bulunmaması olduğunu dile getiren Yıldırım, ''Limanlarımızdan çıkan her dört gemiden bir tanesi mutlaka tutuluyordu. Bu bizim ülkemiz için doğrusu çok ama çok sıkıntılı bir durumdu. Önce hedef belirledik. 'Mutlaka Türkiye'nin bu açmazdan kurtulması lazım' dedik. Bu kara liste belasından kurtulması lazım. Bunun için kapsamlı plan yaptık. Hedef 5 yılda kara listeden çıkmaktı. 2006'da gri, 2008'de beyaz listeye geçmeyi başardık '' dedi
Yıldırım, krize rağmen uzun vadede mutlaka Türk denizciliğinin önünün açık ve parlak olduğunu dile getirdi.
Türk Loydu Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise Türk Loydu'nun 1962'de çeşitli kuruluşların katılımıyla kurulduğunu ve tarafsız, bağımsız bir kuruluş olduğunu söyledi.
Bu yıl çeşitli etkinlikler yaparak 50. yılı kutlayacaklarını dile getiren Yılmaz, Türk Loydu Vakfı'na emeği geçenlere teşekkür etti.
Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan da Türk Loydu'nun özellikle son yıllarda önemli başarılar sağladığını ve  kurumsallaştığını anlattı.
Gecede Bakan Yıldırım, Türk Loydu Vakfı'na hizmet edenlere plaket verdikten sonra Türk Loydu yönetimiyle birlikte 50. yıl pastasını kesti.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 01:40
Anahtar Kelimeler:
LoydTürk LoyduDenizcilik
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