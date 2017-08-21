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'Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum'

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Ash, "Türk lirasının yılın geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini bekliyorum." dedi.

'Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum'

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Ash, "Türk lirasının yılın geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini bekliyorum." dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:15
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'Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum'

LONDRA

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek döneme ilişkin Türk lirasını destekleyebilecek küresel gelişmelerin mevcut olduğunu belirterek, riskler açısından oldukça destekleyici bir ortam bulunduğunu, küresel ekonominin iyileştiğini, Avrupa Birliği (AB), ABD, Japonya ve gelişen piyasalardaki büyümenin iyi göründüğünü, düşük enflasyon ortamında gelişen piyasaların sıkılaştırmada yavaşlaması nedeniyle küresel likiditenin akmaya devam ettiğini söyledi.

Mevcut küresel ortamın yatırımcıların Türk lirasına yönelmesini sağladığını kaydeden Ash, "Bu durum, yatırımcıların yüksek faiz oranına sahip ülkelerde sabit getirili varlıklara olan talebini artırabilir. Türkiye, halihazırda Türk lirasında yaklaşık yüzde 11-12 seviyesinde getiri sunuyor. Bu da yabancı yatırımcılar için çekici." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin portföy yatırımlarından artan bir şekilde yararlandığını belirten Ash, bu yılın ilk yarısında Türkiye’ye net portföy akışının toplam 17,8 milyar ABD dolarına ulaştığını, bu rakamın, geçen yılın ilk yarısında 8,9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

"Türk lirası mevcut seviyelerinde iyi çıpalanmış durumda"
Timothy Ash, Türk lirasında içeride satış trendinin söz konusu olmasına karşın dışarıda yabancı yatırımcının Türk lirasına olan ilgisinin dolar/TL kurunu 3,50 seviyesinde tuttuğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek adına faiz oranlarını mevcut seviyede tutmaktan memnun olduğu izlenimine sahip olduğunu dile getiren Ash, şunları kaydetti:

"İstikrarlı bir para birimi, yerel güveni ve gözlemlediğimiz gibi ekonomik iyileşmeyi destekler. Merkez Bankası’nın faizleri kesmekte çok hızlı davranması tehlike oluşturabilir. Bu durumda Türk lirası yerelde ve dışarıda satışa geçebilir, daha zayıf bir kur görülebilir. Bu da güveni zedeleyerek enflasyonun artmasına neden olabilir. Enflasyon cephesinde düşüşün devam ettiğini görmeden Merkez Bankası’nın faizleri azalttığını göreceğimizi sanmıyorum."

Türk lirasının genel performans görünümüne ilişkin olarak da Ash, "Toplamda Türk lirasının mevcut seviyelerinde iyi çıpalanmış olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını mevcut seviyesinde tuttuğunu, yerel politik risklerde herhangi bir artış olmadığını farz ederek, yerelde Türk Lirasına geçisin Türk lirasını destekleyebileceğini düşünüyorum. Bu da Merkez Bankası’na, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında faiz indirimine gitmek için bir alan oluşturabilir. Türk lirasının yılın geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

Türk lirasını pozitif yönde etkileyebilecek faktörler
Merkezi Londra’da bulunan London Capital Group'un Kıdemli Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya da ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde faiz artırma beklentilerinin belirgin şekilde geri çekilmesi, yıllık enflasyon trendinde görülen hafifleme, cari ve bütçe açığının kontrol altına alınması gibi faktörlerin Türk lirasını pozitif yönde etkileyebileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıIstikrarBluebay
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