Ekonomist

ler, son dönemde gelişen ülke para birimlerinin

dolar

karşısındaki diğer kaybına paralel volatilitesini artıran

Türk Lirası

’nda önümüzdeki dönemde rahatlama öngörüyor.

Küresel piyasa uzmanları son dönemde dolar karşısında aşağı yönlü baskı ile karşılaşan Türk lirasının önümüzdeki dönemde olası performansına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya, "Son zamanlarda, Türkiye'de yaşanan siyasi belirsizlikler, Avrupa ve Amerikan hisselerine karşı artan iştah ve Fed'in faiz artırmaya hazırlanması Türk lirası ve Türk piyasalarında belirgin bir satış baskısı yarattı. Ancak, sene sonuna doğru, uluslararası piyasalarda sakinleme bekliyoruz.” dedi.

Türk lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde hafifleme olasılığının olduğunu belirten Özkardeşkaya, “OHAL'den çıkış, başkanlık referandumu için tarihin belirlenmesi ve Merkez Bankasının aldığı tedbirler dahilinde, Türk lirasında bir rahatlama görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

TL 2017'nin ilk çeyreğinde değerlenebilir

ABD merkez bankası Fed’in faiz kararının Türk lirasının yakın vadedeki performansını büyük oranda etkileyeceğini belirten Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, “Türk lirasında son dönemdeki satışlar ABD’nin daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisi ile gerçekleşmişti. Yakın zamanda bunun karşılığında lirada görülen artış ise politika yapıcıların buna karşılık bir eylemde bulunabileceği beklentisiyle gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jackson, Türk lirasının değerinde görülen volatilitenin enflasyona olan etkisinin endişe kaynağı olduğunu belirtti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise bu yılın sonu için dolar/lira kurunun 3,50 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini, fakat önümüzdeki dönemde liranın dolar karşısında bir miktar değer kazanabileceğini belirtti.

Maggio, “2017’nin ilk çeyreğinde 3,35 civarına doğru bir düşüş bekliyoruz. Diğer faktörlerin aynı kalması halinde OHAL’den çıkış Türk lirası için pozitif olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez gerekli önlemleri almaya devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya dün Türkiye Bankalar Birliğinde (TBB) yaptığı sunumda döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmelerinin yakından takip edilerek gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini vurgulamıştı.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebileceğini ifade eden Çetinkaya, "Altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılarak rezervlerimizin artırılması amacıyla; Türk Lirası karşılığında bankalardan, yurt içi yerleşiklerden toplanacak işlenmiş veya hurda altından dönüştürülmüş standart altın alımına başlanacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

AA