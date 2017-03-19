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Türk kozmetiği Amazon'da satışa çıkıyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz, ABD'deki Türk Ticaret Merkezi'nde 3 Türk kozmetik firmasının yer alacağını belirterek, "Şirketlerin ürünleri, Amazon.com'da satışa çıkacak." dedi.

Türk kozmetiği Amazon'da satışa çıkıyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz, ABD'deki Türk Ticaret Merkezi'nde 3 Türk kozmetik firmasının yer alacağını belirterek, "Şirketlerin ürünleri, Amazon.com'da satışa çıkacak." dedi.

19 Mart 2017 Pazar 12:04
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Türk kozmetiği Amazon'da satışa çıkıyor

İSTANBUL - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kozmetik sektörünün dünyadaki büyüklüğünün 300 milyar avro olduğunu, sektörün dünyada her yıl ortalama yüzde 5 büyüdüğünü dile getirdi.

Türkiye'de ise sektörün büyüklüğünün 3 milyar avro civarında olduğu bilgisini veren Akyüz, kozmetikte dünyanın yüzde 1'ini Türkiye'nin tükettiğini kaydetti.

ABD'de görücüye çıkacak

New York ve Chicago'daki Türk Ticaret Merkezleri ABD'nin başkanlığını da yapan Akyüz, "Türk Ticaret Merkezleri şu an öncelikli olarak ABD'de New York ve Chicago'da kuruluyor. En büyük nokta olarak da Manhattan'da olan ve ağırlıklı olarak tekstil sektörüne hizmet eden Türk Ticaret Merkezi New York… Bir taraftan Türk Ticaret Merkezi Chicago'yu da oluşturduk ve bu hafta açılışını yapıyoruz." dedi.

Akyüz, bütün firmaların şu anda orada olduğunu ve tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, mobilyalarından tutun firmaların tanıtımlarına kadar her şeyin netleştirildiğini dile getirdi.

Chicago'daki Türk Ticaret Merkezi'nin içerisinde 3 Türk kozmetik firmasının yer alacağını aktaran Akyüz, bu kozmetik firmalarının en çok güvendikleri 3 ürün ile ev ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerinin, yaptıkları anlaşma kapsamında Amazon.com'da satışa çıkacağı müjdesini verdi.

Buna göre 11 Türk firmasının 33 ürününün Amazon.com'da satışa çıkacağını aktaran Akyüz, bu ürünlerin yakında dünya pazarı ile buluşacağını anlattı.

"Yüzde 100 ihracat artışı bekliyorum"

Online satış konusunda Türkiye'nin kabiliyeti çok yüksek olmasına rağmen normalde yüksek rakamlara ulaşılamadığına değinen Akyüz, "ABD'de de online satışlar çok yüksek seviyelere ulaştı ve bu işin en yüksek olduğu ABD'nin tam da merkezinden firmalarımızla bu ticarete girmiş oluyoruz." diye konuştu.

Akyüz, Türk kozmetik sektörünün dünyada oda spreyleri, ıslak mendil ve sabun gibi bazı ürünlerde çok iyi olduğuna işaret ederek, "Amerika'daki alıcılar, 'Bize hep İngilizler satıyor ama ürene baktığımız zaman üzerinde 'Made in Turkey' yazıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerin Amazon.com üzerinden satışa çıkmasının ihracata katkısı olacağına değinen Akyüz, "Kozmetikte, 5 yılın sonunda Amerika'ya yüzde 100 ihracat artışı bekliyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
KozmetikAmazonÖnce Vatan Gazetesi
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