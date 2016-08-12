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Türk Kızılayı kurban fiyatlarını açıkladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vekaletini Türk Kızılayı'na verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 740 lira, yurt dışında 475 lira olarak belirlendi." dedi.

Türk Kızılayı kurban fiyatlarını açıkladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vekaletini Türk Kızılayı'na verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 740 lira, yurt dışında 475 lira olarak belirlendi." dedi.

12 Ağustos 2016 Cuma 14:03
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Türk Kızılayı kurban fiyatlarını açıkladı

 Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayının "2016 yılı Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası" ile ilgili bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bu yıl Türk Kızılayı'nın, "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla yola çıktığını dile getiren Kınık, Et ve Süt Kurumuyla yürüttükleri organizasyon kapsamında, kurban paylarının hijyenik bir şekilde konservelere dönüştürüldüğünü, bu yöntemin kurban etlerinin yıl boyunca sağlıklı bir şekilde tüketilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Kınık, Kurban Bayramının bereket ve neşesinin hem yurt içi hem de yurt dışında yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını ifade ederek, "Bu sene yurt içinde 21 bin, yurt dışında da 31 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız daha önceden başlamıştı, veteriner hekim kontrolünde kurbanlarımız temin edildi." diye konuştu.

Yaklaşık 30 ülkede gerçekleştirilecek

Bu seneki kurban organizasyonunu yaklaşık 30 ülkede gerçekleştireceklerini belirten Kınık, ağırlıklı olarak Balkanlarda 7 ülkede, Afrika'da 11 ülkede, Güney Asya ve Kafkaslarda 5 ülkede ve Ortadoğu'da ise 4 ülkede etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Kınık, bu sene yurt dışı faaliyetlerinde geçen yıla göre yüzde 50 artış öngördüklerini ifade ederek, "Vekaletini Türk Kızılayına verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 740 lira, yurt dışında 475 lira olarak belirlendi. Türkiye'de Et ve Süt Kurumuna ait 5 kombinada kesim yapmayı hedefledik. Bu kesimleri, Türkiye'de ve yurt dışında gerekli İslami şartları yerine getirerek, Diyanet'in önerdiği usullerle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci yardım gemisi eylül ayında"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kınık, "Kurban Bayramı kapsamında Gazze'ye yapılması planlanan yardıma" ilişkin soru üzerine, eylül ayı içerisinde, Leydi Leyla'dan sonra ikinci bir geminin Aşdot Limanı üzerinden Gazze'ye yardım ulaştıracağını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 14:04
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıDoğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi MüdürüDemokrasi NöbetiKan BağışıKurban
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