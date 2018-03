Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası İşbirliği

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, yolcu program kartı Miles&Smiles'ın, artık kredi kartı olarak işlem göreceğini belirterek, ''2,5 milyona yakın olan üyemiz, istediği takdirde bu karta sahip olacak'' dedi.



Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası işbirliğiyle yaklaşık 11 yıldır kullanılan Shop&Miles kartı, 1 Mayıs'tan itibaren Miles&Smiles Kredi Kartı olarak yenilendi. Türk Hava Yolları'nın tek resmi kredi kartı Miles&Smiles'ın tanıtımında konuşan Topçu, Garanti Bankası'yla 11 yıldır sürdürülen programın, yeni bir boyut kazandığını belirterek, ''Yolcu program kartımız olan Miles&Smiles, artık kredi kartı olarak işlem görecek. 2,5 milyona yakın olan üyemiz, istediği takdirde bu karta sahip olacak'' diye konuştu.



Türk Havayolları'nın yurt içi ve yurt dışında çıtasını yükselttiğini, yolcusuna önem verdiğini ifade eden Topçu, Atatürk Havalimanın'da dünyanın en iyi CIP salonlarından birini kurduklarını ve bu salonları yaygınlaştırdıklarını kaydetti.



Topçu, Starairlines Grubu'nun faydalandığı CIP salonlarından bu kart sahiplerinin yararlandığını anlatarak, şunları söyledi:



''Önümüzdeki dönemde bu kartı daha da geliştirmek istiyoruz. Diğer ülkelerde de bu kartı çıkartmak istiyoruz. Bu kartta, yolcularımızın Türk Havayolları ile uçtukça daha fazla faydalanması için revizeler yaptık. Türk Havayolları yolcu konforunu ve aidiyetini arttırmaya çalışıyor. Canlı yayın tvler, yemek kalitesi, yeni uçaklar THY'nin yükselişinin bir parçasıdır. Yenilikleri anlatmaya devam edeceğiz.''



Bu kartı, Garanti Bankası işbirliğiyle ''muhabir banka'' sıfatıyla yurt dışında da çıkartmayı hedeflediklerini aktaran Topçu, ''Amerika'da 80 bin Miles&Smiles üyesi olduğunu biliyoruz. Bu kartın kullanıcıları nerede fazlaysa çalışmalar o yönde başlayacaktır. Kart üyelerimizin ülkelerdeki sayılarını biliyoruz. O ülkelerde neler yapabileceğimizi biliyoruz'' dedi.



Kart evliliğinin maliyetinin ne olduğu yönündeki soruya da Topçu, ''İyi bir rakam ile anlaşma yaptık. Hedefin yüksek tutulması lazım iki taraf da şartlarından memnun. Bu şartlar, asgari şartlardır. Teknoloji ve iletişim konusunda iyi bir alt yapı var ve bunu geliştirmeyi istiyoruz'' diye konuştu.



Türk Havayolları Genel Müdürü Temel Kotil ise Miles&Smiles'ta classic, classic plus, elite card ve elite plus gibi kartların bulunduğunu belirterek, ''Bütün havaalanlardaki bagaj haklarından, Star Airlines imkanlarından ve CIP salonlarından yararlanıp, hem de mil kazanacaklar. Geçenlerde Avrupa'nın ve Afrika'nın en iyi özel yolcu programı ödülü aldık. Avrupa'nın en iyi havayolu olarak devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.



Bu yeni kart ile daha esnek bir program geliştirdiklerini ifade eden Kotil, ''Kartın cinsine göre daha fazla mil imkanı sunuyoruz. Yeni dönemde Miles&Smiles ile avans ve hediye mil, üyelik statüsüne göre ekstra mil, statü yükseltme, millerin TL'ye çevirerek alışveriş imkanı, THY bilet alımlarında taksit ve ekstra mil kazanımları gibi olanaklar sunulacak'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, yeni kartı almak istemeyen üyelere ilişkin sorusuna Kotil, ''2 milyona yakın Miles&Smiles üyemiz var. Kredi kartını bir opsiyon olarak sunuyoruz. Ama bu işbirliği öncesinde yaptığımız araştırmada, zaten üyelerimizin yüzde 70'i özellikleri geliştirmiş karta geçiş yapmayı istiyordu. Bu bir yolcuya yardımcı olma programıdır'' dedi.



-''5 yılda 50 milyar mil dağıtacağız''-



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen de THY'nin, Türkiye'nin global bir markası olduğunu belirterek, ''Garanti'nin teknoloji yaklaşımı ortadadır ve aynı yaklaşımı Türk Hava Yolları'nda da görüyorum. 11 yılda 57 milyar mil dağıttık. Gelecek 5 yılda 50 milyar mil dağıtacağız. Bol bol mil kazanılacak bir program oluşturduk'' dedi.



Garanti Ödeme Sistemleri Eşbaşkanı Mehmet Sezgin de 2001 yılı Türkiye'de Shop&Miles programının başlatıldığını, 2009 yılına kadar değişikliklere devam edildiğini ve Amerikan Express ile birlikte programı büyüttüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:



''Shop&Miles ve Miles&Smiles kartını evlendiriyoruz. 11 yıldır yaptığımız birebir gibi mil kazanmayı farklı hale getiriyoruz. Sık uçanlara daha fazla ödül vermek gerektiğini öğrendik. Daha çok harcama yapılan kategorilerde restoran, otel, giyim ve yurt dışı daha fazla harcama yapıyor. Kredi kartı sahipleri, daha fazla harcama yapıyor ve daha fazla mile vermemiz lazım. 'www. türkhavayolları.com' ve FlyTurkish alınan biletlerde 1 TL'ye 2 mil vermeye başlayacağız ve taksit imkanı sunacağız.



Eğer Classic Plus müşterisiyse yüzde 25 daha fazla, Elite veya Elite Plus müşterisiyseniz yüzde 50 daha fazla mil kazanma imkanı var. Amerikan Express kullanıyorsanız Gold'da yüzde 15, Elite Premium ve Platinum üyeleri yüzde 25 daha fazla mil kazanıyor. Kişiye göre, kişinin uçuş alışkanlıklarına göre daha fazla mil kazanma programı oluşturmuş olduk.''



-''Miller, TL olarak harcanabilecek''-



Sezgin, yeni dönemde, bir üst statüye geçmenin sağlandığını ve alışverişte kazandığı miller ile statünün yükseltile bildiğini belirterek, ''Miller alışverişte TL olarak da harcanabilecek. Restoranlar, araba kiralama, otellerde kullanılabilecek ve sık uçanların hayatını kolaylaştıracağız. Millerin harcanabileceği yerleri, kullanıcılarımıza zaman içerisinde açıklayacağız. Alan vergileri de miller ile ödenebilecek. Gelecek dönemde kart sayısını iki misline çıkartmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Kartın yıllık aidatı olacak mı?'' sorusu üzerine Sezgin, kart ücretinin, aynen devam edeceğini ve herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.