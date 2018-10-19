Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi...
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
AB ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek
AB ve Japonya Merkür'e uzay...
'Genetik tanı merkezi kurmak için çalışıyoruz'
'Genetik tanı merkezi kurmak için...
Ghost the Musical bu akşam izleyiciyle buluşacak
Ghost the Musical bu akşam...

Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması

Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat milyarlarca liralık projelerini Berlin ve Köln'de tanıtacak.

Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması

Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat milyarlarca liralık projelerini Berlin ve Köln'de tanıtacak.

19 Ekim 2018 Cuma 15:18
0 Okunma
Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması

BERLİN

Türk inşaat firmaları, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli emlak yatırımcılarını çekmek için Berlin ve Köln'de projelerini tanıtacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası kapsamında, Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat, Berlin ve Köln'de, milyarlarca liralık projelerinin tanıtımını yapacak.

Berlin’deki buluşma 20-21 Ekim'de Titanic Chaussee Oteli'nde gerçekleşecek. Türk inşaatçılar, 27-28 Ekim'de de Köln'deki Hyatt Regency Otel'de yatırımcılarla bir araya gelecek. 

Anahtar Kelimeler:
Türk Gayrimenkul SektörüAlmanyaEmlak Konut GYOKiptaşSur YapıArtaş İnşaatNefKuzu GrupTeknik Yapı Ve Gap İnşaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı
Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı
'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'
'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'
Devlet korumasındaki gençler iş hayatına adım attı
Devlet korumasındaki gençler iş hayatına adım attı
Altının gramı 222 lira seviyelerinde
Altının gramı 222 lira seviyelerinde
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının
'Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük'
'Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük'
PÜİS'ten bayilerin promosyon sorununa çözüm talebi
PÜİS'ten bayilerin promosyon sorununa çözüm talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ