Türk firmaları nükleer santral işine koştu

ANKARA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin yapımında yerli payını artırmak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya ilgili kamu kurumları, sanayi odaları, kalkınma ajansları, üniversiteler ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Nükleer güç santrali ekipmanlarının sınıfları ve kalite gereksinimleri konusunda katılımcılara bilgi verildi ve kalite gereksinimlere uyumluluğun denetlenmesi (sertifikasyon) konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AA muhabirine, nükleer santral yapımına yerli firmaların katılımıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de nükleer santralleri inşa edecek uluslararası şirketlerin, tedariklerinin bir kısmını açacakları ihaleler aracılığıyla yerli firmalardan sağlayacaklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizim buradaki amacımız yerli sanayi payının artırılmasıdır. Şu anda nükleer ekipman üretme kapasitesine sahip olan firmalarımız hazırladığımız internet sitesi aracılığıyla kayıtlarını yapmaya devam ediyor. Nükleer santral yapımında tedarikçi olmak için Türk firmalarından yoğun ilgi var. Şu ana kadar envanter anketine 350’ye yakın firma katıldı. Böylece nükleer santral projesinde tedarikçi olmak için istekli olduklarını ortaya koydular. Hangi firmaların halihazırda ne tür ekipmanları hangi kalite standartlarına göre üretmekte oldukları saptandıktan sonra firmalarımızın mühendislik, nükleer güvenlik standartları ve insan kaynakları ile ilgili olarak mevcut kapasitelerinin nasıl artırılabileceğine ilişkin bir yol haritası belirleyeceğiz.

Bu sürece yerli sanayinin katılımına ne kadar önem veriyorsak, nükleer güvenlik standartlarına uygun üretim yapılmasına da o kadar önem veriyoruz. Zaten, hem ana yüklenici firma hem de bizim nükleer düzenleme ve denetleme otoritemiz, üretim ve montaj sırasında nükleer güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığını sürekli kontrol edecek. Nükleer santrallere göre üretim yapma kabiliyetine sahip olacak Türk firmaları uzmanlaştıkça nükleer santral inşa eden yabancı şirketlerin diğer ülkelerdeki ihalelerine de girebilecekler. Bizim hedefimiz 3. nükleer santralin tamamen yerli kaynaklarla inşa edilmesidir."