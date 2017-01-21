Türk firmaları CERN'de 4 ihale kazandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Türkiye'nin geçen yıl CERN'e ortak üye olmasının ardından Türk firmalarının 600 milyon avroluk bu pazardan pay alması için yürüttüğü çalışmalar meyve verdi ve 3 firma 4 ihaleyi kazanarak 400 bin avroluk iş aldı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin geçen yıl CERN'e ortak üye olmasının ardından, Türk firmalarının bu pazardan pay alabilmesi için CERN'e üye ülkelerin sanayi ve endüstri firmalarının ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere birlik bünyesinde sanayi i̇rtibat ofisi kuruldu.

Sanayi i̇rtibat ofisi aracılığıyla ihalelere katılan 3 Türk firması, 4 ihaleyi kazandı. Kazandığı ilk ihale ile CERN'e adım atan Ankara merkezli Dora Makina, bu ihaleyi takiben bir ihale ve 6 ayrı özel sipariş daha aldı. İstanbul ve Kayseri'den iki firma ise kazandıkları ihalelerde öngörülen prototiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler sonucunda Türk firmalarının CERN'deki iş hacmi 400 bin avro oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CERN'in yaklaşık 600 milyon dolarlık yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin CERN'e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye buraya para koyuyor. 40 ülkeden toplanan para buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı. Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan pay alabilirsiniz. Sanayicilere söylüyorum, CERN'e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek. Burada müthiş bir fırsat var." ifadesini kullandı.

İhalelere 120 firma başvurdu

Geçen yıl 12 şehirde düzenlediği 19 etkinlikte CERN'deki hızlandırıcı teknolojileri, iş, staj ve kariyer fırsatlarının tanıtımını yapan TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihalelerini, binin üzerindeki takipçi networküne ve sanayi veri tabanındaki 6 binden fazla firmaya duyurdu.

Duyurular sayesinde ihalelere başvuru yapan 120 firmanın 27'sinden CERN tarafından teklif istenildi. Proje büyüklük sınıflaması kapsamında 50 bin ile 200 bin İsviçre Frangı arasında değişen tahmini bedelli ihalelerde teklif istenilen 16 Türk firmasından 3'ü 4 ihaleyi kazandı.