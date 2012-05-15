Türk ekonomisine Dünya Bankası övgüsü

İSTANBUL - AA muhabirine Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dünya Bankası İcra Direktörü Sri Mulyani Indrawati, Türkiye ekonomisinin çevresel riskler ve küresel finans piyasalarındaki kırılganlık belirtilerine rağmen ''övgüye değer bir performans'' sergilediğini belirtti.



2011 yılının, uluslararası piyasalar için son derece zor bir yıl olduğunu söyleyen Indrawati, ''Türkiye ekonomisi güven veriyor, Makro seviyede Türkiye'nin ekonomik dengesi son derece yerinde...'' dedi.

Indrawati, şöyle konuştu: "Uzun vadede Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yansımalarının son derece olumlu, büyümenin sürdürülebilir olacağına inanıyorum..Ülke ekonomisi güven içerisinde ve ekonomi yönetimi zorlukların da fırsatların da son derece farkında... Gerekli yapısal adımları atmakta çekinmiyorlar''