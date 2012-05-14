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Türk ekonomisi son derece sağlam

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Dallara,"Türkiye ekonomisi son derece sağlam bir konuma yükseldi'' dedi

Türk ekonomisi son derece sağlam

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Dallara,"Türkiye ekonomisi son derece sağlam bir konuma yükseldi'' dedi

14 Mayıs 2012 Pazartesi 11:40
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Türk ekonomisi son derece sağlam
İSTANBUL- Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Charles Dallara, Türkiye ekonomisinin performansından övgüyle söz etti.

Türkiye'nin yumuşak inişi başardığını, büyüme oranının azaldığını ve bunun son derece sağlıklı bir durum olduğunu ifade eden Dallara, ''Cari açıktaki sert artış hız kesti ve azalma eğilimi gösteriyor.  Şimdi enflasyonla mücadele alanında çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor. Avro bölgesi borç krizinin ülke ekonomilerine etkisine bakmak lazım. Türkiye, Avrupa'daki ekonomik krizin yıkıcı etkilerine rağmen oldukça dinamik, canlı bir ekonomiye sahip olduğunu gösterdi. Türkiye ekonomisi son derece sağlam bir konuma yükseldi''
Ortadoğu'da yaşanan karışıklıklar, Avro bölgesinde gün geçtikçe derinleşen krize rağmen Türk ekonomisinin yüksek direnç gösterdiğini belirten Dallara, ''Türkiye bir çok açıdan son derece iyi bir performans sergiliyor. Çok büyük bir ilerleme kaydediyor. Ekonomik dinamiklerini harekete geçirmekte, ekonominin direncini artırmakta ve bankacılık sistemini ciddi biçimde güçlendirmekte başarılı oldu'' dedi.
Cari açığı azaltma konusunda ekonomi yönetiminin adımlarını son derece olumlu karşıladığının altını çizen Dallara, ''Türkiye özellikle mali disiplinin sıkılaştırması sebebiyle büyük bir itibarı hak ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ağırlıklı olarak odaklanması gereken iki temel nokta cari açıkla mücadele ve enflasyonu makul seviyelere indirmek...''
Charles Dallara, ''2,5 sene önce Türkiye hükümeti bu fikirle ortaya çıkmıştı. Şu anda İstanbul'un bir finans merkezi olabileceğini görebiliyoruz'' dedi ve ekledi ''Türkiye'nin coğrafi, ekonomik ve politika alanındaki yıldızlaşan konumu bir araya geliyor''
Avro bölgesinde alınan tedbirlere dair eleştirilere cevaben Dallara,''Mali politikaların gerekli olduğunu ama henüz bir denge oluşturmakta yeterli olamadığını görüyoruz.  Biraz daha zaman gerekiyor.  Mali politikaların birkaç sene içerisindeki olumlu yansımalarını görülebilmesi için beklemek gerekiyor,bütün bunları bir gecede çözemesiniz,'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 03:40
Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomisi
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