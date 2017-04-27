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Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek

Türk Keneşi, geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesi başlattı.

Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek

Türk Keneşi, geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesi başlattı.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:56
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Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesi başlattı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, hem proje, hem 21 Nisan-5 Mayıs 2017 arasında gerçekleştirilen Ortak Tur Paketi Birinci Tanıtım Ziyareti hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, tanıtım ziyaretinde yer alan turizmciler, gazeteciler ve akademisyenler katıldı.

Proje Koordinatörü Pelin Musabay Baki, turun Türk Keneşi üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel bölgelerini kapsadığını ve 14 gün sürdüğünü belirtti.

Turun İstanbul'dan başladığını, Kapadokya ve Konya ile devam ettiğini söyleyen Baki, daha sonra uçakla Azerbaycan'ın Gence şehrine gelindiğini kaydetti. Turun Azerbaycan ayağının Şeki, Şamahı ve Bakü ile sürdüğünü belirten Baki, Bakü'den uçakla Kazakistan'ın Almatı kentine geçildiğini, buradan da trenle Türkistan kendine gidildiğini ifade etti. Çimkent kenti de gezildikten sonra karayolu ile Kırgızistana geçildiğini bildiren Baki, sonraki durakların Talas ve Bişkek olduğunu anlattı.

Turun Issık Göl bölgesinin gezilmesiyle sona erdiğini ifade eden Baki, projeye 4 ülkeden 11 tur operatörünün katıldığını, ilgili devlet kurumlarının da destek vereceğini söyledi.

Azerbaycan gezisine katılan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Faik Demir, turun kültüre, tarihe ve doğaya dayalı çok güzel bir güzergahı kapsadığını belirtti.

Tarihi İpek Yolu'nun turizmle canlanmasının önemine değinen Demir, projenin hem Türk Keneşi üyesi ülkeler hem de diğer ülkeler arasındaki dayanışmayı pekiştireceğini vurguladı.

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, 2014'te Bodrum'da düzenlenen "Turizm İşbirliği" temalı Türk Keneşi 4. Zirvesi'nde üye ülkelerin devlet başkanlarının talimatları uyarınca tarihi İpek Yolu'nu çekici bir turizm bölgesi haline getirmek üzere Türk Keneşi tarafından hazırlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği KonseyiTürk KeneşiModern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ProjesiAzerbaycanDoç. Dr. Ali Faik Demir
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