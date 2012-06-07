Türk diasporasından yeni hedefler

İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Hedef 80 ülke 300 şehir. Bu faaliyetlerin hepsini de önümüzdeki bir yıl içinde uygulamaya koymayı hedefledik. Bu hedeflere ulaşmak istiyoruz'' dedi.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasını daha aktif hale getirmek için yeni hedef ve projelerini, düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ''Bu tablo özellikle yurt dışında yaşayan insanlara moral ve umut veriyor. Bu işte kazanç yok. Hem zamanınızı, hem maddi imkanlarını ayırdıkları ve ülkemize bu katkıyı sağladıkları için DTİK Yönetim ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum'' dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında olmak. Bu da sadece içerdeki güçle olmaz, dışardaki gücü içerdeki gücü birleştirmekle olabilir. İşte bunun adımlarını atıyoruz'' dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, bu platformun esas amacının yurt dışındaki Türkleri örgütlemek ve örgütlü olarak hareket edebilmek kabiliyetini gösterebilmek olduğunu söyledi.

Bunun ilk başarısının Fransa Senatosunda sözde Ermeni soykırım tasarısı görüşülürken, Avrupa'daki komitenin aktif girişimiyle en az orada Ermeniler kadar Türk diasporası üyesi olan insanları gördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Hedef 80 ülke 300 şehir. Bu faaliyetlerin hepsini de önümüzdeki bir yıl içinde uygulamaya koymayı hedefledik. Bu hedeflere ulaşmak istiyoruz'' dedi.

-Muhtar Kent-

Coca Cola Campany Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dünya Türk iş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muhtar Kent de, bu yolculuğun 2,5 sene önce başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

''Esas amaç Türk ve Türkiye markasını yurt dışında yükseltmek, yüceltmek. Yükselen bir Türkiye ile birlikte bunu yapmak zamanlama açısından önemli. Türk diasporasını kuvvetlendirmek ve daha dinamik konuma getirmek. Aynı zamanda amaçlardan bir tanesi Türk kadınlarını yurt dışında güçlendirmek. Yine yurt dışında yaşayan profesyonelleri, Türk girişimcileri kendi aralarında daha yakın iletişim kurmalarını sağlamak ve Türkiye ile olan bağlantılarını güçlendirmek.''

Kent, güzel bir iletişim platformunun kurulduğunu ve 90 ülkede 2200'ün üzerinde Türk girişimci ve profesyonelin bu ağa dahil olduğunu, 350 bin profil eşleşmesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

İyi bir yolda olduklarını ifade eden Kent, ''Ben şuna inanıyorum. Türkiye markasının yurt dışında saygınlığı her gün yükseliyor. Buna nasıl katkıda bulunuruz. Türkiye imajını ve markasını hem kuvvetlendirecek şekilde hem de yurt dışında yaşayan Türklerin daha başarılı olmasını sağlamak için canla başla çalışıyoruz'' dedi.

-''Türk girişimciler daha başarılı''-

Kent, Amerika'nın ilk 100 şirketinin 6 tanesinin CEO'sunun Hint kökenli, 4'ünün de Yunanistan kökenli olduğunu hatırlatarak, ''Niye daha yüksek sayıda Türk CEO'lar olmasın Amerika'da? Benden sonra Hikmet Ersek de CEO oldu. Yüzde yüz inanıyorum bundan sonra da çok daha fazla başarılar göreceğiz Türk profesyonelleri, Türk sanat elçileri ve girişimciler açısından'' diye konuştu.

Aralarında patentleri olan girişimciler de bulunduğunu ve daha da olacağını, patentin dünyada Türk patent sahiplerinin ne kadar teknolojinin güçlendiğini de gösterdiğini ifade eden Kent, önümüzdeki dönemde dünyanın birçok yerinde şirket kuran, teknoloji, buluş ve inovasyonla şirket kuran ve başarıdan başarıya koşan birçok Türk girişimci göreceğine yüzde 100 inandığını söyledi.

Kent, Türk girişimcilerin dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında daha başarılı olduğunu, belirsizlik ortamında daha iyi yönetebildiklerini, daha etkin olabildiklerini, hızlı iniş ve çıkışlarda daha fazla tecrübeleri olduğunu ve dünyanın her yerinde Türk profesyonellerin yükseldiğini kaydetti.

Bunun Türkiye'ye çok çeşitli katkıları olduğunu dile getiren Kent, kendi şirketinde 5 Dünya Başkan Yardımcısından birinin Türk olduğunu ve 206 ülkeden 93'ünün İstanbul'dan yönetildiğini, böyle çok fırsatların önümüze geleceğine inandığını söyledi.

-Toplantıya katılanlar-

Basına kapalı olarak gerçekleştiren DTİK Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu ortak toplantısına şunlar katıldı:

''Coca Cola Campany Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dünya Türk iş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çalık, Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Türk İspanyol İş Konseyi Başkanı ve DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdem, New York Barosu üyesi ve WHITE & CASE hukuk şirketinin Başkan Yardımcısı Aslı Başgöz, Koç Holding Şeref Başkanı ve DTİK Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç, DEİK İcra Kurulu ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rona Yırcalı, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, akademisyen ve iş adamı Yalçın Asyalı, Moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Remzi Kaplan, Celal Seçilmiş, Ömer Süsli, Turgut Torunoğulları, Ali Galip Savaşır, Nejdet Demiryürek, Mehmet Öztürk.''

Toplantıya katılan İş adamı Mübariz Mansimav da, toplantı sonrası basın mensuplarının Antalya'da otel yatırımı olup olmayacağı yönündeki sorularına ''Hayır Antalya'da bir otel yatırımım olmayacak. Ama İstanbul olabilir'' dedi.

Masimov, Beşiktaş Spor Kulübü'nü satın alacağı yönündeki bir soru üzerine de ''Hayır yalan, insanların fantazisi'' yanıtını verdi.