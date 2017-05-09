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Türk bankalarının eurobond ihraçlarına büyük talep

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı son dönemde Türkiye'nin en büyük 5 bankası, 2017'nin 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Türk bankalarının eurobond ihraçlarına büyük talep

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı son dönemde Türkiye'nin en büyük 5 bankası, 2017'nin 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

09 Mayıs 2017 Salı 12:28
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Türk bankalarının eurobond ihraçlarına büyük talep

İSTANBUL

Türk bankacılık sektörü, kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve borçlanma vadesinin uzatılmasına yönelik kaynak yönetimi stratejisi kapsamında bu yıl önemli tahvil ihraçları gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar, hem Türk ekonomisine hem de bankacılık sektörüne duydukları güven ve ilgiyle ihraçlara söz konusu dönemde yoğun talep gösterdi.

Bankacılık sektörü yetkilileri, bu ihraçların Türkiye'ye devam eden ilginin ve Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerine olan inancın göstergesi olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı dönemde Türkiye'nin en büyük 5 bankasının yılın 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolara eurobond/tahvil ihracı gerçekleştirdiğini kaydeden yetkililer, bu ihraçlara yabancı yatırımcıların 4-5 kat talepte bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, özellikle 16 Nisan halk oylamasından sonra yapılan ihraçların uluslararası piyasalarda Türk bankacılık sektörünün itibarının yüksekliğine işaret ettiğini söyledi.

Devlerin ihraçlarına dünyanın dört bir yanından ilgi

Türkiye'nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankası konumundaki Ziraat Bankası, 27 Nisan'da 600 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ve yüzde 5,25 faizle eurobond ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, geçen ay 2024 itfalı 750 milyon dolarlık eurobond ihraç ederken, Garanti Bankası da mart ayında yaklaşık 3 yılın ardından uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı yaptı.

Akbank, mart ayında 500 milyon dolar tutarında Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil, Yapı Kredi de şubatta uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında eurobond ihraç etti.

Sektörün öncü bankalarının ihraçlarına dünyanın dört bir yanından 300'ün üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk BankaEurobondIhraçTalepönce Vatan
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