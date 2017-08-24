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"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının bu yılın ilk yarısındaki kredi büyümesinde teşvik etkisinin görüldüğünü ve bankaların iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu bildirdi.

"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının bu yılın ilk yarısındaki kredi büyümesinde teşvik etkisinin görüldüğünü ve bankaların iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu bildirdi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:34
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"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, “Türk bankalarının bu yılın ilk yarısındaki hızlı kredi büyümesi, hükümetin kredilendirmeyi artırıcı insiyatifinin dikkate değer etkisini gösteriyor. Türk bankacılık sektörünün kredi kayıtları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10,5 büyüme kaydetti. Bunda küçük ve orta ölçekli şirketlerin krediye ulaşması için hükümetin sunduğu kredi garanti fonu itici unsur oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada Türk bankalarının kredi büyümesinin bu yıl yüzde 20 seviyesine erişmesinin beklendiği bildirildi.

Türk bankalarının sıkılaşan likidite koşulları ve artan finansman maliyetlerine rağmen karlarını artırmasının beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, “Kredi garanti fonu kapsamında olan krediler portföy bazında yüzde 7 seviyesine kadar takipteki kredilere garanti sağlıyor ama bu seviyeler aşılırsa garanti aşağıda kalabilir. Bu da bankaların taahhüt standartlarının dikkate değer şekilde gevşetmesine mani olabilir.” ifadelerine yer verildi.

“Takipteki kredi oranı düşük"

Türkiye’de halihazırda bankacılık sektörünün takipteki kredi oranının bu yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 3,1 seviyesinde olduğu ve bu seviyenin düşüklüğüne dikkat çekilen açıklamada yüksek seviyede izleme listesinde olan ve yeniden yapılandırılan kredilerin, yakın zamandaki kredi büyümesi ve Türk lirasındaki değer kayıpları dikkate alındığında, bankaları varlık kalitesinde olası bir bozulmaya karşı hassas pozisyonda bıraktığı belirtildi.

Fitch Rating'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Yakın zamandaki kar artışının desteğiyle bankalar oldukça iyi sermayelendirilmiş durumda. Sektörün kredilerinin mevduatlarına olan oranı yüksek seyrini koruyor. Bu durum dış finansmana olan ağır bağımlılığı yansıtıyor. Bu durum bankaları ülke riskine ilişkin yatırımcı algısındaki değişimlere karşı dikkate değer risklere maruz bırakıyor. Bankaların piyasa erişimi ve döviz cinsinden likiditeleri yeterli seviyede olmaya devam ediyor fakat piyasa erişiminde uzun süreli bir duraklama, döviz cinsinden likiditenin baskılanmasına neden olabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
BankaEkonomi
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