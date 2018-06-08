"Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı sağlam"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.
AA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.
AA