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"Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı sağlam"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.

"Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı sağlam"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:11
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"Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı sağlam"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararına ilişkin, "Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciBankacılık Sistemi
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