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Türk Akımı anlaşması Duma'da kabul edildi

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildi.

Türk Akımı anlaşması Duma'da kabul edildi

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:35
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Türk Akımı anlaşması Duma'da kabul edildi

MOSKOVA 

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildi.

Duma tarafından yapılan açıklamada, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akımı projesine yönelik hükümetler arası anlaşmanın kabul edildiği bildirildi.

Türk Akımı projesinin, Rus enerji şirketi Gazprom’un, 2019 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz ihracıyla ilgili riskleri azaltacağı belirtilen açıklamada, "Rus gazının, Türk Akımı aracılığıyla kesintisiz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi sayesinde, Rusya proje kapmasındaki ilk hattan yıllık 750 milyon dolar gelir elde edecektir." ifadesi kullanıldı.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan ikinci hattın ise gazı alacak ülkelerin belirlenmesi sonrasında Rusya için yine ek gelir yaratacağının vurgulandığı açıklamada, anlaşma kapsamında projenin denizde inşa edilecek kısmının da vergilerden muaf olacağı kaydedildi.

Hükümetler arası anlaşması geçen ekim ayında İstanbul'da imzalanan proje kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk AkımıDuma
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