Turizmin kalbi Tünektepe'de atacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan Sarısu-Tünektepe teleferik hattına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Teleferik projesi, ziyaretçilere deniz, orman ve Antalya'nın yanı sıra Beydağları ile Sarısu Çayı'nın eşsiz manzarasını sunuyor.

Bir ayda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Sarısu-Tünektepe teleferik hattına, farklı ülkelerden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle 8,5 dakikada ulaşan ziyaretçiler, Antalya manzarasının tadını çıkarıyor.

Tünektepe'deki sosyal tesislerde çayını kahvesini yudumlayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kuşbakışı görünen Antalya manzarası önünde fotoğraf çektiriyor.

Saatte bin 200 kişiyi taşıyor

Teleferiğin işletmecisi Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çölkuşu, projenin Türkiye'deki en ucuz maliyetli teleferiklerin başında geldiğini belirterek, "Hattın uzunluğu bin 706 metre, 36 vagondan oluşuyor. Saatte bin 200 kişi Sarısu'dan Tünektepe'ye ulaşabiliyor." diye konuştu.

İlginin yoğun olduğuna dikkati çeken Erdem Çölkuşu, teleferiği ziyaret eden 50 bin civarındaki ziyaretçinin yüzde 20'sinin yabancı turist olduğunu anlattı.

Çölkuşu, şunları kaydetti:

"Teleferik açıldığından bu yana 50 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Bunun yüzde 20'si yabancıydı. Son günlerde turistlerin büyük ilgisi var, yoğun talepler geliyor. Turizm acenteleri yoğun olarak görüşüyorlar ve bizden fiyat istiyorlar. Yaz dönemi için bizimle ortak çalışma yapmak istiyorlar. Biz de bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Turizmin kalbi burada atacak. Ziyaretçi rakamları şunu gösterdi ki yazın gelmesiyle talep çok fazla artacak. Biz de çalışmalarımızı ona göre hazırlıyoruz. Bu proje sayesinde Antalya turizmine yeni bir destinasyon kazandırıldı."